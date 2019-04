Modificările climatice şi mondializarea favorizează apariţia maladiilor tropicale în Europa Europa trebuie sa se pregateasca pentru epidemii - precum Chikungunya in Italia, febra denga pe Coasta de Azur - ce erau rezervate pana acum regiunilor tropicale, au prevenit oamenii de stiinta, desi ritmul si amploarea acestei expansiuni raman dificil de prognozat, informeaza AFP.



"Incurajate de modificarile climatice, voiaje si comertul international, epidemiile si bolile vectoriale (transmise de insecte precum tantari si capuse, n.r.) se vor dezvolta pentru a afecta o mare parte din Europa in deceniile urmatoare", au subliniat expertii in sanatate, reuniti cu ocazia unui congres… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

