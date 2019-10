Modificările BNR în zona de funcţionare a IFN-urilor au înjumătăţit clienţii Provident Financial De asemenea, IFN-ul britanic a trebuit sa aduca peste 30 de milioane de lire sterline pentru a respecta conditiile de capitalizare impuse de BNR. "In ultimii trei ani au fost trei schimbari semnificative care au aparut in zona noastra de functionare. Prima a aparut undeva in septembrie 2016 si a intrat in vigoare in ianuarie 2017, cand a fost acest Regulament 5 care a modificat Regulamentul 17 prin care practic s-au aliniat conditiile de creditare ale IFN-urilor cu ale bancilor. O schimbare foarte importanta a fost partea de capitalizare. Pentru noi a fost o schimbare semnificativa odata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

