Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Comisia de buget-finanțe a Senatului a adoptat raportul de admitere a proiectului de lege inițiat de Liviu Dragnea și Șerban Nicolae, prin care Banca Naționala a Romaniei este obligata sa aduca in țara rezervele de aur care in prezent sunt pastrate in strainatate, potrivit Mediafax. Senatorii…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat CCR in cazul modificarilor la Legea administrației publice locale. Șeful statului susține ca prin modul in care a fost adoptata, precum și prin conținutul normativ, legea contravine unor norme și principii constituționale.Citește și: Dan Andronic, anunț…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ de modificare si completare a Legii administratiei publice locale 215/2001. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in sesizarea catre CCR presedintele Iohannis arata ca,…

- CCR a decis, miercuri, neconstitutionalitatea legii pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevedea ca daca unul dintre inculpati achita prejudiciul integral plus 20%, toti acuzatii scapa de urmarirea penala. Sesizarea la CCR a fost depusa de deputatii PNL, PMP si USR, pe 27 decembrie.…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, modificarea Legii privind plafoanele, care prevede marirea deficitului bugetar de la 2,55% la 2,76%, pentru a sustine financiar cresterea alocatiilor pentru copii. Prin urmare, majorarea alocatiei ar urma sa se aplice de la 1 martie pentru copiii cu varsta cuprinsa…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri sesizarea PNL, PMP si USR referitoare la modificarile aduse Legii pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Potrivit sesizarii, prin modificarile aduse legii se creeaza un cadru juridic "privilegiat" in cazul persoanelor care…

- "Societatea Nationala de Medicina Familiei, organizatia profesionala nationala reprezentativa a medicilor de familie din Romania, isi manifesta ingrijorarea cu privire la faptul ca, intr-un stat de drept, o ordonanta de urgenta poate anula ca si esenta prevederile unei legi aprobate cu majoritate…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF), organizatia profesionala nationala reprezentativa a medicilor de familie din Romania, isi manifesta ingrijorarea cu privire la faptul ca, intr-un stat de drept, o ordonanta de urgenta poate anula ca si esenta prevederile unei legi aprobate cu majoritate…