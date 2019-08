Modificări programul Prima Casă. Precizările ministrului Eugen Teodorovici despre beneficiari Pentru familiile cu unul sau mai multi copii, la data solicitarii creditului garantat, veniturile nete lunare ale familiei nu pot depasi valoarea de 7.000 lei, precizeaza Ministerul Finantelor, initiatorul proiectului de act normativ. Avansul minim a fost mentinut la 5% din pretul de achizitie al locuintei iar valoarea finantarii garantate este de maximum 66.500 euro echivalent lei. Familiile cu un singur copil vor beneficia de reducerea cu 0,5 puncte procentuale a ratei dobanzii creditului garantat pe toata durata Programului, in timp ce pentru familiile cu doi sau mai multi copii rata dobanzii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor, propune transformarea programului Prima casa" in "O familie, o casa", urmand ca o data cu noua denumire, programul sa capete caracter social. Statul vrea astfel sa ajute tinerii sa cumpere o locuința decenta, afirma reprezentanții Ministerului Finanțelor intr-un…

- Beneficiarii programului "O familie, o casa" nu vor putea avea un venit net lunar individual sau impreuna cu sotul/sotia mai mare de 4.500 de lei, iar pretul de achizitie a locuintei este de maximum 70.000 de euro, potrivit unui proiect de ordonanta care modifica programul "Prima casa". Pentru…

- Programele oferite cu sprijinul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii se bucura de succes. Fie ca vorbim despre garantarea creditelor de investitii si dezvoltare, de programul Prima Casa sau de Investeste in Tine, Timisul se afla pe primele locuri in randul…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a anuntat, miercuri, ca antreprenorii, care acceseaza programul Start-Up Nation si solicita o finantare prin CEC Bank sau Banca Transilvania, vor putea beneficia si de garantia fondului, anunța news.ro.Valoarea…

- FNGCIMM continua semnarea convențiilor cu bancile implicate in finantarea beneficiarilor Agentiei de Plati si Interventii in Agricultura, in baza carora va garanta maxim 80% din valoarea creditelor pentru capital de lucru, acordate pentru desfașurarea activitaților curente. Garantia de pana la 2,5…

- Guvernul nu va renunta la programul „O familie o casa”, noua varianta a „Prima Casa”, asa cum a sugerat la finele saptamanii trecute delegatia FMI care a evaluat starea economiei romanesti, a declarat marti ministrul Finantelor Eugen Teodorovici. „A fost o discutie la BNR pentru schimbarea programului…

- Programul "Prima Casa" va continua in noua forma, "O familie, o casa", si dupa finalizarea discutiilor cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei va fi legiferat in Guvern, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen

- Guvernul a aprobat, astazi, regulamentul care prevede conditii de acordare a creditelor imobiliare în cadrul programului "Prima Casa 4", care va intra în vigoare din data de 1 iunie și la care pot aplica acum și angajații din sectorul privat. Potrivit regulamentului,…