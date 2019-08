Stiri pe aceeasi tema

- Reglementarile din Programul Prima Casa erau necesare pentru a nu distorsiona piata imobiliara, a declarat vineri, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), Iancu Guda. "Aceste reglementari vin foarte bine ca sa rupa programul…

- Piata auto a inregistrat o crestere generala de 9,5% comparativ cu aceeași perioada din 2018. Romania a inregistrat o crestere continua a pietei auto in ultimele 12 luni, cu exceptia lunii martie 2019, informeaza Agentia de Plati și Interventie pentru Agricultura (APIA), anunța MEDIAFAX.Citește…

- În primele șase luni ale anului 2019, peste 70% din volumul de 340 de milioane de euro a fost generat de doar doua tranzactii – The Office, în Cluj-Napoca, respectiv portofoliul de centre comerciale al Prime Kapital. Toate acestea în contextul în care în ultima…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO), compania de stat care este unul dintre cei mai mari producatori de energie electrica din Romania, a scos la vanzare sau concesionare mai multe dintre unitatile turistice pe care le detine, din cauza problemelor financiare cu care se confrunta.

- Cum e sa stai intr-un apartament la bloc? Majoritatea dintre noi știm cum e, stam sau am stat la bloc. Unii dintotdeauna, alții pentru cațiva ani, poate saptamani sau doar cateva zile. Dar, in momentul in care te gandești sa cumperi un apartament, involuntar pui in balanța toate aspectele,…

- Companiile mari au scazut semnificativ investițiile în anul 2018 – astfel, ponderea activelor imobiliate (mașini, echipamente, construcții, utilaje, investiții financiare pe termen lung, licențe, brevente, aplicații software etc.) în total active a scazut la doar 52%, minimul ultimului…

- Jumatate din veniturile totale ale firmelor active in Romania este concentrata in cele mai mari 1.000 de companii, in conditiile in care sunt active aproximativ 500.000 de companii, potrivit unei analize realizata de presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), Iancu…

- Societațile de asigurare, autorizate și reglementate de ASF, au subscris, in primele trei luni ale acestui an, prime brute in valoare de 2,71 miliarde lei, in creștere cu 7,4% fața de aceeași perioada a anului anterior. Tendința de consolidare a segmentului de asigurari de viața a continuat și pe parcursul…