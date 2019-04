Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea de modificare și completare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal prin care este reglementata folosirea cupoanelor valorice pentru livrari de bunuri și prestarea de servicii potrivit mediafax. Modificarile aduse Codului Fiscal vizeaza și…

- În Monitorul oficial de joi 21 martie 2019, a fost publicata OUG nr. 18/2019, ce modifica reglementarile fiscale prin care se acorda scutiri de impozite pentru persoanele juridice si fizice nerezidente, implicate in organizarea Campionatului European de Fotbal din anul 2020,unde România…

- ​Actul normativ care prelungește termenul de depunere a Declarației Unice vorbește și despre Campionatul European de Fotbal 2020. Astfel, potrivit proiectului, entitațile organizatoare, inclusiv filialele nerezidente ale acestora, implicate în activitațile de pregatire, organizare si desfasurare…

- Comisia Europeana a demarat mai multe proceduri ce vizeaza Romania, referitoare la neindeplinirea obligațiilor de stat membru (infringement), pentru piața energiei, servicii financiare, implementarea unor norme UE și legislația privind protecția consulara.O scrisoare de punere in intarziere…

- Sistemul preturilor angro reglementate nou introduse pe piata gazelor din Romania este contrar cerintelor juridice ale UE, informeaza Comisia Europeana (CE) intr-un comunicat. Comisia Europeană a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere pentru…

- Scandalul in legatura cu bugetul pe 2019 intra in prelungiri. In premiera pentru Romania, presedintele contesta la Curtea Constitutionala legea prin care s-au impartit banii tarii. ″Actul, încalca atât Constituţia, cât şi angajamentele faţă de Uniunea…

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica un proiect de modificare a legii anticoruptie, pentru transpunerea unei directive europene din iulie 2017 privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale UE. In cadrul expunerii de motive a proiectului, MJ precizeaza…

- In cadrul expunerii de motive a proiectului, MJ precizeaza ca la data de 5 iulie 2017 a fost adoptata Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (in continuare,…