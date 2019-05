Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 26 mai 2019, au loc atat alegerile pentru membrii Romaniei in Parlamentul European, cat și un referendum național convocat de președintele țarii. Cetațenii care se afla in afara localitații in care iși au domiciliul pot vota la orice secție de votare, urmand a fi inscriși pe listele suplimentare,…

- Alegeri europarlamentare 26 mai 2019. Tot ce ai de facut este sa completezi un formular, cu datele tale din cartea de identitate: CNP și nume de familie. Apoi, trebuie sa introduci un cod de siguranța, format din doua cuvinte, care trebuie sa fie separate de un spatiu. Alegeri europarlamentare…

- ”Vrei sa afli secția de votare la care esti arondat la alegerile din 26 mai 2019? Consulta Registrul electoral. Daca in ziua votarii nu te afli in localitatea de domiciliu, poți vota la orice secție de votare!”, este mesajul transmis de catre Autoritatea Electorala Permanenta pe pagina oficiala…

- Peste 270 de membri ai sectiilor de votare au murit in Indonezia din cauza oboselii si a bolilor survenite orelor lungi in care au fost nevoiti sa numere milioane de voturi, informeaza The Guardian potrivit news.roLa alegerile din 17 aprilie, pentru prima oara in tara de 260 de milioane de…

- Romanii din diaspora pot vota la europarlamentare in 441 de sectii deschise in afara tarii, arata ordinul ministrului roman de Externe, Teodor Melescanu, publicat, joi, in Monitorul Oficial. Pentru a isi exercita dreptul la vot, cetatenii romani trebuie sa detina un act de identitate romanesc valabil.…

- In premiera, 43 de elevi și profesori buzoieni au participat la Sarbatorirea Zilei Francofoniei, organizata marți, 12 martie, la Palatul Cotroceni, sub Inaltul Patronaj al Președintelui Romaniei, cu prilejul vizitei oficiale in Romania a doamnei Louise Mushikiwabo, Secretarul General al Organizației…