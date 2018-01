Stiri pe aceeasi tema

- Emilian Raducu nu-l mai recunoaste pe Florin ca iubitul Denisei, desi in luna septembrie avea doar cuvinte de lauda la adresa tanarului. Sustine ca nu il cunoaste si ca fiica sa nu a avut niciun partener de viata. Denisa Raducu, ultima inregistrare inainte de a muri. Este un colind VIDEO…

- Mark Zuckerberg spune, intr-o postare pe Facebook, bineinteles, ca reteaua sociala pe care o conduce va pune mai mult accent pe ceea ce numeste interactiunea sociala semnificativa, in locul consumului pasiv de noutati. Dupa modificarea algoritmului de rankare, Facebook ar trebui sa arate mai mult ca…

- Floyd Mayweather si Conor McGregor au intrat intr-un nou conflict, de aceasta data in mediul virtual. Americanul sustine ca pe capul lui McGregor s-a pus o recompensa de 900.000 de euro, pentru ca ar fi batut un membru al unui clan mafiot din Irlanda. Mayweather i-a transmis lui McGregor…

- Andreea Marin a facut o declarație cu totul neașteptata, afirmand ca anul 2017 a fost unul bun pentru ea mai ales prin prisma faptului ca a divorțat. Andreea Marin, care este din nou indragostita , și-a deschis sufletul in care unei emisiuni de televiziune. Andreea Marin, care s-a separat de cel de-al…

- Pentru anul curent de studii 2017-2018, regiunea transnistreana renunța la proba suplimentara a examenului unic de absolvire a școlilor, liceelor și colegiilor (ЕГЭ). Astfel, absolvenții vor susține teste la doar doua discipline obligatorii: limba materna (rusa, româna sau ucraineana)…

- Medicii acuza ca institutia nu respecta legea cand este vorba de termene, dar devine riguroasa atunci cand e vorba de medicii de familie si de pacienti. Astfel, Societatea Nationala de Medicina a Familiei vrea sa dea in judecata Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. 4,5 milioane de romani se afla…

- Aurelian Vintilescu si Raluca Nejloveanu, in calitate de asociati in Regional Agro Serv SRL, au decis unle modificari.Astfel, s a votat retragerea din calitatea de asociat a lui Vintilescu Aurelian si cesiunea la valoarea nominal a 20 de parti sociale, respectiv 80 din capitalul social catre Nejloveanu…

- Social-democratii fac pregatiri intense pentru congresul PSD, unde, sustine secretarul general al partidului, se va pune in discutie si candidatul la prezidentiale. Codrin Stefanescu sustine ca nu se discuta o eventuala schimbare a presedintelui Liviu Dragnea, congresul avand trei teme generale.…

- Contributiile sociale vor trece de la angajatori la angajati incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, adoptata in 8 noiembrie. Concomitent, impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie, de la 16% la 10% pentru salariati, pensionari, persoane…

- Președintele grupului parlamentar UDMR din Camera Deputaților, fostul ministru Korodi Attila, a declarat vineri ca modificarile pe care aleșii PSD vor sa le aduca Codurilor Penale „nu au cum sa fie acceptate” de parlamentarii maghiari. Potrivit acestuia, formațiunea politica a luat decizia sa nu susțina…

- In organizarea Clubului Sportiv Orașenesc Cugir, pe pe proaspatul patinoar artificial, amenajat in incinta „Arenei Cugir” va avea loc joi, 28 decembrie 2017, un atractiv spectacol de patinaj artistic. Potrivit directorului CSO Cugir, Calin Mureșan, incepand cu ora 17.00, cugirenii vor avea ocazia sa…

- Departamentul de Politie din Santa Monica a anuntat miercuri ca plangerea a fost depusa luna trecuta, iar incidentul reclamat ar fi avut loc in anii '90. Sylvester Stallone sustine insa ca acuzatiile femeii sunt o minciuna. Avocatul sau, Marty Singer, a respins, intr-o declaratie pentru TMZ,…

- In ultima perioada, imaginea celor de la Facebook a fost grav afectata, iar aceștia au luat o hotarare pentru a rezolva aceasta problema. Dupa mai multe studii efectuate in ultimele luni, aceștia au demonstrat faptul ca dependența de Facebook are efecte negative asupra oamenilor. Numarul persoanelor…

- Moldovenii stabiliti in Statele Unite se vor simti mai aproape de casa de sarbatori. Interpretii Adrian Ursu si Ionel Istrati vor incerca sa le duca o bucatica de Moldova peste Ocean, in cadrul unui turneu special.

- Mai multe evenimente care urmau sa aiba loc la Centrul Cultural ”Arta” Dej au fost reprogramate, ca urmare a decesului Regelui Mihai și a decretarii doliului național. Va reamintim, Guvernul Romaniei a decretat trei zile de doliu național, in perioada 14-16 decembrie, ca urmare a decesului Regelui Mihai.…

- Papa Francisc sustine ca Satana este o persoana reala si înca una foarte inteligenta, transmite antena3.ro Iar din acest motiv, dialogul cu Necuratul trebuie evitat cu orice pret, a sustinut Papa într-un interviu televizat. „Daca începi sa dialoghezi cu…

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca actuala coalitie de guvernare nu are legitimitatea sa distruga justitia si credibilitatea Romaniei in exterior. "Nu cred ca aceasta coalitie de la putere a fost votata si are legitimitatea ca sa distruga justitia,…

- Dupa doi ani de procese cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI), asociația nonguvernamentala APADOR-CH a obținut, printr-o decizie definitiva, dreptul sa primeasca actualul manual de bune practici al polițistului. Concret, normele dupa care acționeaza agentul in strada. Actul, valabil din 2005, va fi…

- Tudor Deliu, președintele fracțiunii parlamentare PLDM, este un mare amator al sportului rege. La intrebarea reporterului UNIMEDIA, daca acesta iubește fotbalul, a primit un raspuns bogat despre relația domnului deputat cu cel mai popular joc sportiv din lume. „Nu pot sa zic, ca nu voi ține pumnii pentru…

- Președintele PNL București, Cristian Bușoi, a acuzat-o pe Gabriela Firea ca susține interesele unui grup de apropiați in disputa cu Uber și Taxify. Liderul liberal spune ca Primarul General incerca sa distruga serviciile de car sharing. Președintele PNL București, Cristian Bușoi, aduce acuzații dure…

- Fostul ministru al apararii din Canada considera ca extraterestrii au vizitat frecvent Pamantul timp de zeci de ani, de asemenea el sugereaza ca autoritatile mentin contactul constant cu aceste fiinte extreterestre.

- Contestatia liderului PSD Liviu Dragnea privind sechestrul pe avere impus de DNA in dosarul Tel Drum este judecata miercuri la Curtea Suprema. Solutia pe care o vor pronunta judecatorii poate fi contestata la completul superior din cadrul aceleiasi instante. Consiliul Judetean Teleorman si Ministerul…

- Mijlocasul iesean Ionut Cioinac a fost sanctionat aspru dupa eliminarea suferita in meciul din Stefan cel Mare, cu Dinamo. Fotbalistul lui CSM Poli a primit patru etape de suspendare si o amenda de 5.000 de lei, sanctiunea „clasica” de doua etape pentru o eliminare directa fiind dublata ca urmare…

- Joi, 30 noiembrie si vineri, 1 decembrie, cu ocazia evenimentelor de aniversare a Zilei Nationale a Romaniei, traseele autobuzelor de pe liniile 12 si 14 vor fi modificate. In aceleași zile, mijloacele de transport in comun vor circula conform graficelor valabile pentru zilele de duminica…

- Clujenii sunt invitati duminica, de la ora 18.00, in Piata Unirii, la un nou protest fata de Legile Justitiei si fata de modificarea legislatiei fiscale. Romanii sunt chemati sa iasa in strada in toata tara de 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul…

- Contractele de munca vor fi modificate, in urmatoarea perioada, pentru a fi adaptate in vederea trecerii contribuțiilor de la angajat la angajator. Acestea nu sunt, insa, singurele schimbari care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018, in domeniu. Codul muncii va introduce obligativitatea condicii…

- Partidul Comunistilor sustine ideea lansata de mai multe organizatii ale societatii civile, privind initierea si desfasurarea la nivel national, pana la alegerile parlamentare din 2018, a unui referendum pentru anularea legii prin care s-au facut modificari la Codul Electoral si s-a introdus sistemul…

- Cei ce detin un caine ca animal de companie beneficiaza de un risc de deces din mult mai scazut, in special in cazul afectiunilor cardio-vasculare, sustin autorii unui studiu ce a analizat 3,4 milioane de cetateni suedezi, informeaza BBC News.

- Legea Sanatatii va permite romanilor sa incheie asigurare voluntara de sanatate cu spitalele pentru a beneficia de servicii medicale care nu fac parte din pachetul de baza. In schimbul unei sume primite periodic sub forma de abonament, spitalele, de exemplu, se vor obliga sa suporte costurile serviciilor…

- Fostul principe Nicolae sustine ca declaratia sa din august 2015 referitoare la acceptul retragerii titlului nu a fost scrisa de el, a fost obligat sa o accepte si a refuzat sa o semneze si ca nu exista niciun acord semnat privind plecarea sa definitiva din Romania. Mai mult, el sustine ca sprijinul…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a fost pradat de hoti si a ramas fara masina de lux. Parlamentarul sustine ca masina, un Range Rover de 140.000 de euro cumparat acum doua luni, fusese parcata marti seara chiar langa sediul SRI, iar miercuri dimineata, parlamentarul nu si-a mai gasit SUV-ul in parcare.…

- Joi, 16 noiembrie 2017, incepand cu ora 14,00, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj va organiza o noua intalnire dedicata contribuabililor pentru a oferi clarificari si indrumari referitoare la temele „Plata defalcata a TVA; „Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF -modalitati…

- Deputatul PSD Cristina Dumitrache, initiatorul acestor modificari la legea vaccinarii, sustine ca sunt articole abuzive care trebuie eliminate din aceasta lege. Culmea e ca legea a aparut tocmai ca sa ii oblige pe parinti sa isi vaccineze. "In forma in care a ajuns la noi la Camera, pot sa…

- Directorul CIA, Mike Pompeo, sustine evaluarile agentiei sale privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, desi presedintele Donald Trump a afirmat ca il crede pe liderul rus Vladimir Putin, care sustine ca tara sa nu a avut niciun amestec, informeaza News.ro citand CNN.

- O publicația sud-coreeana susține ca regimul de la Phenian a transformat o colonie de munca forțata într-un orfelinat, iar prizonierii ar fi fost transferați într-o alta tabara de munca. În ultimul an, autoritațile au început sa strânga copiii fara adapost din…

- Adunarea Generala a Asociatilor S.C. Murfatlar International Trading S.R.L., cu sediul in orasul Murfatlar, str. Murfatlar nr. 1, prin administrator judiciar RomINSOL I.P.U.R.L., cu sediul social in Bucuresti a adoptat prin Hotararea nr. 1 din data de 2.08.2017 urmatoarea hotarare: Cu unanimitate de…

- Deznodamant uluitor in cazul femeii din Iași care a dat in judecata amanta soțului. Cea care a facut plangerea neobișnuita in instanța a fost obligata de Tribunalul Iași sa-i plateasca cheltuieli de judecata actualei iubite a soțului ei, pe care a acuzat-o ca i-a furat barbatul. Leontina S.Ț spera sa…

- Interul Cristina Neagu, de la CSM Bucuresti, ocupa locul 3 in clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor la handbal, dupa patru etape derulate din faza grupelor, ultimul meci din runda a IV-a avand loc luni seara.Cristina Neagu are 28 de goluri marcate in patru partide si ocupa locul 3 in…

- Bancherul rus Gherman Gorbuntov respinge informatia lansata de catre asasinul Vitalie Proca, potrivit careia in martie 2012, la Londra, killerul a atentat asupra vietii sale la comanda lui Vlad Plahotniuc. Omul de afaceri sustine ca nu existau motive ca liderul PDM sa fi avut nevoie de moartea sa. In…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat ca trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat este o masura fiscala buna, prin care toata lumea are de câștigat. Potrivit acestuia, sindicatele care se opun acestei masuri pleaca de la premise greșite, șeful Guvernului afirmând…

- Elevii de clasa a VIII-a si de clasa a XII-a care vor participa in anul 2018 la Evaluarea Nationala si examenul national de Bacalaureat au la dispozitie, incepand de miercuri, modele de subiecte in vederea pregatirii celor doua testari. Elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE),…

- Elevii de clasa a VIII a si de clasa a XII a care vor participa in anul 2018 la Evaluarea Nationala si examenul national de Bacalaureat au la dispozitie, incepand de miercuri, 1 noiembrie, modele de subiecte in vederea pregatirii celor doua testari. Elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare…

- Poleiul si comunicarea deficitara sunt cauzele care au generat ambuteiajul produs marti dimineata pe DN 11, in localitatea Ozun, este concluzia prefectului judetului Covasna, Sebastian Cucu, dupa o sedinta de lucru cu instititiile implicate in mentinerea viabilitatii traficului rutier. Acesta a precizat…

- Instituția Prefectului Municipiului București anunța ca, incepand din data de 06.11.2017, activitatea Serviciului public comunitar regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor se va reorganiza in vederea: scurtarii timpilor de așteptare la ghișee, a micșorarii termenelor pentru eliberarea…

- Cargo, una dintre cele mai iubite formatie rock din Romania, ajunge pentru prima data, pentru un concert, la Kruhnen Musik Halle din Brasov. Infiintata la Timisoara in 1985, trupa Cargo a revolutionat rockul romanesc prin al sau hard rock, inca de la primul album „Povestiri din gara”.…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, sustine ca impozitul pentru toate veniturile va fi plafonat la 10%. Anuntul a fost facut in cadrul sedintei de Guvern de joi, 26 octombrie. Mai mult, Misa sustine ca se vor implementa masuri pentru a evita ca multinationalele sa-si mai externalizeze profiturile.…

- Moartea poetului Pablo Neruda, distins cu premiul Nobel pentru Literatura, survenita la putin timp dupa lovitura de stat a lui Pinochet in 1973, nu s-a datorat unui cancer asa cum a aratat certificatul sau de deces, au concluzionat 16 experti internationali angajati de justitia din Chile sa investigheze…

- ”Ministrul Finantelor, Ionut Misa, scos la inaintare de Liviu Dragnea pentru a da vestile proaste, este incapabil sa realizeze nivelul enormitatilor pe care le enunta. Presupusa «taxa de solidaritate» despre care vorbeste ministrul de Finante – si despre care sustine ca ar fi impusa de o directiva europeana…

- O americanca ridica greutați de 120 kg insarcinata in luna a opta și spune ca prin aceste exerciții nu iși face rau ei și copilului, dimpotriva. Sarah Strong este insarcinata in luna a opta, dar acest lucru nu o impiedica sa mearga la sala și sa ridice greutați de pana la 120 de kilograme de patru ori…