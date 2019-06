Modificări importante privind durata CONCEDIULUI de odihnă Prin acest act normativ se propune modificarea art.1, astfel ca, salariatii din administratia publica și din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna platit, cu o durata de 21 sau 25 zile lucratoare, in raport cu vechimea lor in munca. In prezent, conform HG 250, salariatii din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna platit, cu o durata de 18 - 25 zile lucratoare, in raport cu vechimea in munca. Initiatorii proiectului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit proiectului, 'in cazul in care repausul de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca sau prin regulamentul intern. Cu acordul salariatului,…

- Salariatii din administratia publica și din regiile autonome c u specific deosebit si din unitatile bugetare au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna platit, cu o durata de 21 sau 25 zile lucratoare, in raport cu vechimea lor in munca, se arata intr-un proiect de Hotarare pentru…

- Precizam, ca potrivit prevederilor art. 208 din Codul Muncii si art. 6 alin.1 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul de ucenicie la locul de munca este un contract individual de tip particular incheiat pe o durata determinata,…

- 1. Pe aleea de legatura dintre soseaua Tudor Neculai si strada Arhitect Ioan Berindei, pe sensul de mers dinspre soseaua Tudor Neculai catre strada Arhitect Ioan Berindei, va fi instituit sens unic. 2. Pe strada Stindardului, in dreptul Scolii Gimnaziale „Elena Cuza", va fi amenajata o trecere pentru…

- Eurodeputații au adoptat joi in plen noi reglementari cu privire la concediul de paternitate și concediu netransferabil platit pentru creșterea copilului, a anuntat Parlamentul European. Legislația, convenita deja informal cu miniștrii UE, stabilește cerințe minime ce trebuie implementate de toate statele…

- Eurodeputații au adoptat joi in plen noi reglementari cu privire la concediul de paternitate și concediu netransferabil platit pentru creșterea copilului, a anuntat Parlamentul European. Legislația, convenita deja informal cu miniștrii UE, stabilește cerințe minime ce trebuie implementate de toate statele…

- Eurodeputații au adoptat joi, in plen, noi reglementari cu privire la concediul de paternitate și concediu netransferabil platit pentru creșterea copilului, potrivit unui comunicat PE. Minimum zece zile lucratoare de concediu de paternitate platit la nivelul concediului medical Doua luni de concediu…

- Minim zece zile lucratoare de concediu de paternitate platit la nivelul concediului medical, doua luni de concediu netransferabil platit pentru cresterea copilului, cinci zile de concediu de ingrijitor pe an si modele de lucru mai flexibile, inclusiv formule de munca la distanta, sunt masurile votate…