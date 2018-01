Modificari fiscale in 2018 de care sa tii cont ca investitor pe Bursa: de ce piata de capital locala a devenit un "paradis fiscal"

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri ca taxa de solidaritate a fost eliminata din programul de guvernare si a aratat ca legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii. Alte modificari: Creșterea salariului minim și operaționalizarea impozitului…

- Care sunt solicitarile ALDE pentru viitorul program de guvernare Neintroducerea de noi taxe si impozite, legile parteneriatului public-privat, minelor, precum si o redefinire a Declaratiei 600 sunt doar cateva dintre solicitarile ALDE pentru noul program de guvernare, au precizat surse din partid. "Vrem…

- ♦ Bursa de la Bucuresti este inca definita de un peisaj al unei lichidati anemice in comparatie cu principalele burse din regiune, respectiv cele din Viena si Varsovia ♦ Cum ar putea creste valoarea zilnica de tranzactionare la Bucuresti? Piata de capital de la Bucuresti, aflata intr-un…

- ♦ Discounterul german de moda Kik se afla deja intre cele mai mari cinci branduri de moda din Ungaria si Cehia, iar acum isi pregateste intrarea in Romania ♦ Grupul si-a infiintat filiala locala si a adus jumatate de milion de euro la capitalul societatii, un prim pas pentru dezvoltarea locala.

- Una din cele mai longevive comedii romanesti, unul din spectacolele de mare succes ale Teatrului National din Bucuresti, Micul infern de Mircea Stefanescu va sarbatori, pe 24 ianuarie 2018, 200 de reprezentatii de la premiera. Cu o distributie cuceritoare, Ileana Stana Ionescu, alternativ cu Rodica…

- Bursa de Valori Bucuresti anunta deschiderea sesiunii de vot pentru premiile pietei de capital, ce vor fi decernate in gala programata pe 19 februarie. Publicul isi poate vota favoritii pe site-ul www.isey.ro, pana la finalul zilei de 15 februarie, pentru patru categorii: cea mai buna strategie de…

- Liderii PSD si ALDE au stabilit ca numele noilor ministri din Guvernul ce va fi condus de premierul desemnat, Viorica Dancila, sa fie anuntate la sfarsitul acestei saptamani. Asta desi toata lumea se astepta ca noua componenta sa fie anuntata astazi, dupa sedinta coalitiei de guvernare. Presedintele…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, luni, ca programul de guvernare nu va suferi modificari majore, subliniind ca structura executivului va ramane aceeasi. “Am facut o prezentare succinta a discutiilor avute cu partenerii de guvernare – cu conducerea PSD – si, in esenta, ceea ce am…

- Vești bune pentru romanii care vor avea nevoie de investigații medicale complexe! Mai mult spitale din București și din țara vor fi dotate cu aparatura medicala de ultima generație, care permite diagnosticarea rapida și cu mai multa precizie. „Ministerul Sanatații doteaza cu echipamente medicale de…

- Piața de fuziuni și achiziții din Romania a inregistrat o valoare de 3,8 mld. euro in 2017, arata o analiza a Deloitte Romania realizata pe baza surselor publice și a tranzacțiilor cu valoare comunicata. Adaugand tranzacțiile cu valoare necomunicata, totalul pieței este intre 4 și 4,6 mld euro, conform…

- Sindicatele și patronatele vrancene au respins propunerea legislativa de modificare a Legii Dialogului Social. Discuțiile aprinse au avut loc, ieri, la ședința Comisiei de Dialog Social de la Prefectura. Liderii sindicali au aratat ca proiectul de lege transmis de la București nu…

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea predecesorului sau, comenteaza AFP."Plec cu fruntea sus", a declarat Mihai Tudose, 50 de ani,…

- Noul Cod Fiscal aduce o noua lovitura pentru romanii plecati la munca in strainatate. Cetatenii romani plecati la munca in strainatate, dar care si-au pastrat rezidenta fiscala in Romania, vor fi obligati sa achite o taxa lunara.

- Bucuresti, 14 ian /Agerpres/ - Liderii TSD ai filialelor judetene Arad si Alba au anuntat, duminica seara, ca pozitia presedintelui TSD, Gabriel Petrea, fata de actuala criza politica, care a venit cu propunerea ca pentru fiecare functie sau candidatura importanta, trebuie sa existe competitie interna…

- Comitetul Executiv National al PSD se va reuni luni in sedinta, au declarat, sambata, pentru Agerpres, surse social-democrate. Potrivit surselor citate, cel mai probabil, membrii Comitetului Executiv National se reunesc la Bucuresti, la ora...

- Bursa de la Bucuresti a deschis in crestere, miercuri, prima sedinta a anului 2018, cu un rulaj de peste 159.000 de lei, inregistrat la 10 de minute de la debutul tranzactiilor. Toti indicii erau in urcare, iar indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, era…

- Trecerea dintre ani vine cu schimbari și în programul primului Târg de Craciun din Chișinau amenajat dupa modelul marilor capitale europene. Astfel, experiența „Acasa de Craciun” va avea un alt orar în ziua de 31 decembrie 2017. Târgul de Craciun…

- Ministerul Finanțelor intenționeaza sa imprumute anul viitor circa 4,5-5 miliarde euro (echivalent) de pe pietele externe, in functie de conditii si oportunitati, cu peste 60% fata de nivelul atras in 2017, iar de la bancile din Romania vrea sa se ...

- Bursa profesionala se acorda tuturor elevilor care frecventeaza invațamantul invațamantul profesional și consta intr-un sprijin financiar lunar de 200 lei, pe perioada cursurilor școlare, a pregatirii practice și pe timpul pregatirii și susținerii examenului de certificare a calificarii profesionale.…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a avut un an bun din toate punctele de vedere, atat ca valoare a tranzactiilor si cresterilor semnificative pe unii indici, cat si din punct de vedere al listarilor.

- JLL anunta ca a reprezentat compania Elbit Imaging in procesul de vanzare a complexului hotelier Radisson din Bucuresti, catre un joint-venture format din doua fonduri de investitii internationale. Din punct de vedere al valorii, de 169,2 milioane de euro, vanzarea reprezinta cea mai mare tranzactie…

- Liderii partidelor coalitiei guvernamentale din Israel au convenit duminica sa supuna in Knesset (parlamentul tarii) un proiect de lege care ar face posibila pedeapsa capitala pentru 'teroristi', a anuntat formatiunea nationalista Israel Beiteinu, condusa de ministrul apararii, Avigdor Lieberman, potrivit…

- Piastrelle, cunoscuta si apreciata companie specializata in domeniul comercializarii de placi ceramice, obiecte sanitare si baterii de baie, a sarbatorit 18 ani de prezenta neintrerupta pe piata timisoreana. Peste 100 de persoane au participat la evenimentul aniversar. Compania cu sediul la Lugoj și…

- Piata imobiliara a judetului Timis continua sa fie una activa, dar se mentine sub cele din Bucuresti, Cluj si Ilfov. Cel mai vestic judet al Romaniei ramane insa pe primul loc la vanzarea de terenuri agricole.

- Revenirea ING Romania pe piata de capital se inscrie in mod firesc in strategia bancii de a oferi o gama cat mai larga de servicii financiare pentru a sprijini in mod activ operatiunile de zi cu zi, dar si implementarea strategiilor si planurilor de dezvoltare ale clientilor corporativi, a…

- Dupa o absenta de 5 ani, ING Romania a decis sa redevina participant la piata de capital locala. In urma hotararii Consiliului Bursei de Valori Bucuresti din 11 decembrie 2017, s-a aprobat acordarea calitatii de Participant la sistemul de tranzactionare al BVB pe piata reglementata la vedere si inscrierea…

- Bursa de Valori de la Bucuresti, catalogata inca piata de frontiera, afiseaza in cazul unor emitenti din indicele de referinta BET deprecieri chiar si de 8% in ultima saptamana pe fondul unui sentiment negativ care a cuprins piata determinat de marcarile de profituri ale unor vanzatori mari.

- ING va intra broker pe bursa de la Bucuresti in urma deciziei consiliului bursei din 11 decembrie 2017, se arata intr-un scurt anuntat publicat in aceasta seara la bursa romaneasca. Decizia ING vine la scurt timp dupa ce olandezii au anuntat ca de la 1 ianuarie 2018 vor inchide divizia de…

- Parlamentarii vor sa modifice impozitul auto, astfel incat proprietarii masinilor cu capacitate cilindrica mare sa plateasca mai putini bani, scrie stirileprotv.ro. Conform sursei citate, proiectul a fost depus in Senat, fiind semnat de mai multi alesi de la PNL, USR, PMP, PSD si din grupul…

- Piața de retail autohtona deja freamata in așteptarea schimbarilor legislative anunțate. Conform ultimelor decizii ale Guvernului, la 1 iunie 2018, casele de marcat cu jurnal electronic vor deveni obligatorii pentru firmele mijlocii si mari, iar de la 1 august 2018, și pentru cele mici. Pentru a veni…

- La discutiile de la sediul PSD participa, pe langa Liviu Dragnea, presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, liderii de sectoare din Capitala, dar si mai multi lideri de organizatii judetene. Gabriela Firea a anuntat luni ca filialele din Bucuresti si Ilfov ale PSD vor organiza un miting…

- Liderii PSD sunt in fierbere in aceste zile. Grupul "taliban" din jurul lui Liviu Dragnea - Gabriela Firea, Marian Neacsu, Olguta Vasilescu, Codrin Stefanescu, Claudiu Manda, Paul Stanescu s.a. - vor sa impuna organizarea de mitinguri de sustinere a partidului in Bucuresti si in toate judetele din tara.…

- Creșterea economica de anul trecut se vede și in averea celor prezenți in Top 300 Capital. In ediția din acest an a clasamentului intocmit de revista Capital, afacerile celor mai bogați 300 de romani depașesc valoarea de 23 miliarde euro, fiind cu 6,2% mai mare fața de nivelul inregistrat in ediția…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- Adrian Tanase, directorul de investitii al NN Pensii, cel mai mare administrator de pensii Pilon 2 din Romania, este noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, dupa demisia polonezului Ludwik Sobolewski la finele lunii octombrie, potrivit unor surse de pe piata de capital. Principalul…

- Operatorul de pariuri sportive Superbet, cu obligatiuni emise din aceasta toamna pe piata alternativa AeRO de la Bucuresti, si-a lansat, marti, la Varsovia, in mod oficial, operatiunile pe piata din Polonia, devenind astfel singurul operator strain autorizat sa functioneze pe piata poloneza.

- Potrivit publicatiei citate, Romania a decis sa diminueze contributiile la fondurile private de pensii pentru ca Executivul se straduieste sa isi respecte promisiunile ambitioase privind reduceri de taxe si majorarii de salarii, fara insa a incalca limita de deficit bugetar impusa de UE, respectiv…

- Prețul energiei pe piața spot, Piața pentru Ziua Urmatoare, a bursei OPCOM a ajuns in primele zile ale acestei luni la 700 de lei pe MWh, ceea ce este o valoare amețitoare, astfel ca Autoritatea Naționala de Reglementare și Guvernul trebuie sa intervina pentru a modifica legislația care permite sa…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) are in aprobare prospectele a doua companii care vor sa se listeze pe piața de capital romaneasca, a declarat, joi, Mircea Ursache, vicepreședintele instituției, intr-o conferința cu ocazia listarii Sphera Franchise Group. 'Listarile ne vor aduce…

- Fostul premier Adrian Nastase afirma ca din timp in timp este nevoie de modificari ale legislației fiscale, insa precizeaza ca acestea trebuie discutate și ca responsabilitatea pentru dialogul politic aparține președintelui Klaus Iohannis. "Constat o lipsa de responsabilitate inacceptabila…

- CURS BNR: Euro ramane la 4,59 lei, aproape de cursul BNR anuntat vineri. Pe 10 octombrie, moneda europeana a atins cel mai scazut nivel din ultimele doua luni (4,5729 lei/euro fata de 14 august 2017 4,5710 lei/euro). Pe 29 octombrie, moneda europeana a atins din nou maximul ultimilor cinci ani -…

- Un nou scandal financiar ia amploare la nivel mondial. Si asta pentru ca lideri ai lumii si alte personalitati influente si-au ascuns bani in paradisurile fiscale, scrie realitatea.net.Cel mai greu nume de pe lista este cel al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

- Fostul premier Dacian Ciolos, care a participat duminica seara la protestul din Bucuresti, le-a declarat jurnalistilor ca a decis sa fie prezent pentru ca "se ajunge la o limita". Ciolos a spus ca nu este important daca el face politica si ca, intr-un anumit fel, toti cei care sunt in strada…

- Controverse legate de productia de energie electrica Foto: Arhiva. Capacitatea de productie a energiei electrice din România este dezbatuta joi, 2 noiembrie, la Bucuresti, în conditiile în care cifrele prezentate de actorii din piata difera, noteaza organizatorii dezbaterii…