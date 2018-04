Modificari fiscale importante intrate in vigoare: Cine e vizat

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, printr-o ordonanta de urgenta, o noua regula fiscala, prin care microintreprinderile pot sa opteze pentru plata impozitului pe profit daca indeplinesc doua conditii - au capital social minimum 45.000 de lei si cel putin doi salariati. "O noua regula fiscala prin care microintreprinderile…

- Guvernul a aprobat, printr-o ordonanta de urgenta, o noua regula fiscala, prin care microintreprinderile pot sa opteze pentru plata impozitului pe profit daca indeplinesc doua conditii - au capital social minimum 45.000 de lei si cel putin doi salariati.

- O Propunere legislativa referitoare la modificarea si completarea Legii nr.416 din 18 iulie 2001, privind venitul minim garantat, ce ar putea ajunge in curand la votul senatorilor, avand propunere de adoptare, prevede schimbari privind modul in care beneficiarii de ajutor social sau alți membri ai…

- Senatorii au votat, in sedinta de miercuri, Legea pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care prevede ca acesta sa revina sub autoritatea Camerei Deputatilor.

- PNL a depus la Curtea Constitutionala (CCR) o sesizare in privinta Legii prin care se infiinteaza Editura Didactica si Pedagogica, sustinand ca aceasta este neconstitutionala in integralitate.Conform PNL, Legea de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.76/2017, publicata…

- Romanii care desfașoara activitați independente și iși determina impozitul pe venit in sistem real, pot sa iși deduca la calculul impozitului pe venit abonamentele medicale, pe langa primele de asigurare voluntara de sanatate, intr-un plafon de 400 euro anual de persoana. Practic, se uniformizeaza procedura…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 22 martie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe; Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Romania si…

- O noua zi libera. Ministerul Muncii a anuntat ca atat angajatorii, cat si salariatii trebuie sa stie ca, potrivit Legii nr.64/2018 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 226 din 13 martie 2018, Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui, devine zi de sarbatoare legala in care nu se…

- APIA informeaza ca in perioada 1 martie – 31 august (in zilele lucratoare) rentierii agricoli trebuie sa se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judetean al APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti, pentru obtinerea vizei aferente anului 2017, pe carnetele de rentier…

- Avand in vedere solicitarile adresate de mai multe instituții publice și organizații de presa cu privire la punctul de vedere al Agenției Naționale de Integritate pe marginea efectelor Deciziei CCR nr. 45/2018 – punctele 174 și 177, facem urmatoarele precizari: Decizia nr. 45 pronunțata la data de…

- In cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, „venitul net se determina de platitorii venitului prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea cotei forfetare de 40 % asupra venitului brut”, se mentioneaza in proiectul normativ. Impozitul se calculeaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la data…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Galati anunta ca legea prevenirii a intrat in vigoarea. Legea prevenirii reglementeaza o serie de instrumente care sa asigure prevenirea savarsirii de contraventii, aceasta fiind completata de Hotararea Guvernului nr. 33 / 2018 prin care au fost stabilite…

- Printr-o hotarare intrata in vigoare la data de 28 februarie, Guvernul a modificat unele prevederi din Legea 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, principalele schimbari vizandu-i pe titularii armelor de vanatoare. Potrivit IPJ Alba, la data de 29 ianuarie, in Monitorul Oficial al Romaniei…

- F. T. Reprezentantii Politiei Romane atrag atentia asupra faptului ca, in data de 29 ianuarie 2018, in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea I, nr. 83 și 83 bis au fost publicate Hotararea Guvernului nr. 11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in perioada 01 martie – 31 august (in zilele lucratoare) rentierii agricoli trebuie sa se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judetean al APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti, pentru obtinerea…

- Angajatii bugetari din domeniile sanatatii si invatamantului vor beneficia, de la 1 martie, de cresteri salariale, conform planificarii Legii salarizarii. Daca profesorii vor beneficia de cresteri de pana la 20%, angajatii din sistemul medical vor avea parte de majorari chiar si cu 100%.Potrivit anexelor…

- In prima luna a acestui an, peste 3,655 milioane de copii au beneficiat de acest ajutor social. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in Bucuresti - 322.127 si in judetele Iasi - 179.123, Suceava - 139.015 si Bacau - 132.065.La finele lunii ianuarie, erau suspendati de la plata 145.768…

- Consiliul National al Federatiei Sanitas va decide in data de 15 martie calendarul actiunilor sindicale pe care organizatia intentioneaza sa le declanseze in cazul in care actualele inechitati si constrangeri salariale nu pot fi depasite, a anuntat, joi, federatia sindicala. Consiliul…

- Curtea Constitutionale a Romaniei (CCR) a publicat motivarea deciziei prin care a admis obiectiile de neconstitutionalitate referitoare la patru modificari aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Singura opinie separata ii apartine judecatoarei Livia Stanciu, care ar fi dorit ca, pe langa…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta, marti, o solutie in cazul sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei,…

- Hotararea de Guvern privind lista contraventiilor care intra sub incidenta Legii preventiei, precum si a modelului planului de remediere, a fost publicata luni in Monitorul Oficial. La finalul lunii decembrie, Legea prevenirii, potrivit careia autoritatile cu atributii de control, la constatarea unor…

- Abrogarea suspendarii raportului de serviciu in cazul trimiterii in judecata a functionarilor publici creeaza un privilegiu si poate afecta activitatea si imaginea publica a autoritatii, a decis, marti, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a dezbatut, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. Judecatorii CCR au stabilit ca legea este neconstituționala, astfel incat funcționarii publici trimiși…

- Magistrații de la Curtea Constituționala a stabilit ca plafonul de 250.000 de euro din Legea privind darea in plata este constituțional, informeaza Profit.ro.Concret, CCR a respins cererea unor debitori aflați in litigiu cu OTP Bank ca articolul care impune un plafon de pana la 250.000 de…

- Salajenii care folosesc un cont bancar de plati cu servicii de baza vor scapa de comisioanele, de multe ori nejustificat de mari, percepute pentru deschiderea si inchiderea acestuia, precum si de comisionul pentru retrageri de bani sau comisionul pentru interogarea soldului. Legea 258/2017 intra in…

- Firmele care dețin cluburi, restaurante sau hoteluri, printre multe altele, ce funcționeaza fara a fi autorizate pentru securitatea la incendiu vor risca sa fie amendate daca nu-și informeaza clienții despre lipsa autorizației. Concret, aceste companii vor trebui, conform unui act normativ, sa afișeze…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea pentru modificarea OUG nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Conform acestei legi, Monitorul Oficial trece in subordinea Camerei Deputaților,…

- In luna octombrie a anului trecut, o știrea facea ravagii in randul acestor persoane. Ei urmau sa fie obligați, din 2018, sa achite un impozit de 10%. Lovitura de teatru insa! Litera articolului din proiectul de Ordonanța de Urgența pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul…

- Cuantumul ajutorului de deces acordat anul acesta de Casa Județeana de Pensii (CJP) Vrancea este de 4.162 lei, in cazul asiguratului sau pensionarului, și 2.081 lei in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului. „In cazul decesului asiguratului sistemului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, care prevede obligatia amplasarii de panouri de instiintare in cazul spatiilor fara autorizatie de securitate la incendiu. Potrivit…

- Dupa intrarea in vigoare a unor modificari la Legea somajului, absolventii care, la data solicitarii somajului, au fost admisi sau urmeaza cursurile urnei forme de invatamant nu vor beneficia de indemnizatie de somaj, conform unui comunicat al AJOFM...

- Asa cum bine stim, de la 1 Ianuarie 2018, angajatorii nu vor mai plati contributiile sociale, acestea trecand in seama angajatilor, salariul minim brut pe economie va creste si el, astfel ca salariul va ajunge de la 1.450 de lei, la 1.900 de lei, iar impozitul pe venit va scade de la 16% de la 10%.…

- Klaus Iohannis cere reexaminarea Legii care modifica si completeaza dreptul de autor Presedintele Klaus Iohannis a trimis vineri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Legea pentru modificarea si…

- Ca urmare a adoptarii de catre Guvern și a publicarii vineri, 5 ianuarie 2018, in Monitorul Oficial a normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgența nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cunoscuta drept „Legea cash-back”, Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Iohannis semnealeaza ca in cazul unor articole este necesara asigurarea…

- In luna mai 2017, Guvernul a adoptat legea privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza. Dupa promulgarea acesteia prin Decretul nr. 1181/2017, in data de 18 decembrie, Legea 258, publicata in…

- Pentru beneficiarii indemnizațiilor de șomaj nu se vor mai plati, din 2018, contribuțiile pentru asigurari sociale de sanatate din bugetul asigurarilor pentru somaj. Aceasta plata a fost eliminata din categoria cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru șomaj, persoanele respective…

- Legea privind plata pentru poluarea mediului, modificata și completata, precum și decretul președintelui Igor Dodon de promulgare a acesteia au fost publicate în Monitorul Oficial, ediția din 30 decembrie, transmite IPN. În scopul stimularii implementarii tehnologiilor non-poluante,…