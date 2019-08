Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a pus in dezbatere publica proiectul de lege privind cautarea persoanelor disparute, care prevede posibilitatea utilizarii unor mijloace si metode de localizare pentru gasirea unei persoane disparute aflate intr-o situatie de vulnerabilitate.

- Site-ul oficial al Ministerului Apararii din Romania (MApN) a fost atacat de hackeri si nu functioneaza potrivit observator.tv. Potrivit specialistilor, atacul hackerilor ar fi afectat serverele MApN care au picat in aceasta dimineata.In prezent, specialistii de la Centrul National…

- Atacurile cibernetice din ultimele 24 de ore, care au vizat institutiile din domeniul sanatatii, sunt de tip ransomware, iar in prezent o echipa CERT-RO este in contact direct cu cei care au solicitat sprijinul pentru a analiza datele sistemelor compromise, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa,…

- "Am aflat ieri dupa-amiaza, cand am fost informata, Ministerul Sanatatii a fost informat de catre Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica. Imediat am transmis o informare Directiilor de Sanatate Publica, care, la randul lor, trebuiau sa anunte spitalele cu tot ceea ce ne-a…

- Un nou val de aplicatii malitioase de tip ransomware afecteaza din ce in ce mai multe institutii din domeniul sanatatii care activeaza in Romania, avertizeaza specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), intr-o postare de pe propria pagina de Internet.…

- Tarile europene sunt pe punctul de a-si definitiva echipele nationale care vor participa la etapa finala a Campionatului European de Securitate Cibernetica (European Cyber Security Challenge - ECSC19), competitie ce va avea loc la Bucuresti, in perioada 9 - 11 octombrie 2019, a anuntat, marti, Centrul…

- Executivul a aprobat, luni, o Hotarare de Guvern prin care a decis alocarea a 145 milioane de lei pentru modernizarea drumului național DN 1S, km 0+000-km 23+830 din județul Brasov. Proiectul se va derula pe o...