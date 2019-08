Modificări drastice în Parlament ale controversatei OUG 114: Sunt eliminate prețurile reglementate la gaze și electricitate ​Deputații din Comisia pentru Industrii au votat marți pentru eliminarea prevederilor din OUG 114/2018 privind reglementarea prețurilor la gaze și energie electrica. Practic, au votat pentru revenirea la situația dinainte de apariția acestei controversate OUG 114 când piața energiei era deja liberalizata, dupa un lung proces de eliminare a prețurilor reglementate. Autoritatea de reglementare va avea la dispoziție 90 de zile pentru a readuce piața așa cum era în 2018, înainte de aprobarea de catre Guvern a OUG 114.



