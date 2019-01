Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea vrea sa se intoarca in țara imediat dupa ce va fi eliberata din Costa Rica, susține avocatul fostului ministru, Veronel Radulescu. Intrebat daca Elena Udrea se va intoarce in tara, in conditiile in care urmeaza sa fie eliberata, aparatorul a raspuns, potrivit Mediafax : „Da, se va intoarce…

- Tribunalul București a decis, vineri, revocarea solicitarii de extradare a Elenei Udrea și a Alinei Bica din Costa Rica. Decizia luata in baza deciziei Inaltei Curți de Casație și Justiției de suspendare a executarii pedepsei de inchisoare cu executare pentru cele doua nu este dfinitiva putand fi contestata…

- Ieri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat ca la Consiliul National al PSD s-a agreat ideea ca amnistia si gratierea sa fie ultima solutie de indreptare a abuzurilor din justitie, potrivit Agerpres. „Dupa cele discutate acolo in sedinta, de fapt ati vazut ca nu s-a pus problema unui vot, nu…

- Tudorel Toader spune ca miercuri va face public dosarul de candidatura a procurorului general Augustin Lazar. A amanat publicarea acestuia cu o zi deoarece marți a fost ”o zi intensa”. „Eu voiam sa imi indeplinesc promisiunea sa public astazi, pentru ca este un document mai amplu, dar dupa o zi din…

- Ministrul Justiției susține, referitor la proiectul de modificare a codurilor penale, ca de la Ministerul Justitiei au plecat respectand deciziile CCR si directivele europene."Va reamintesc ca de la MJ a plecat proiect de lege pentru modificarea Codului Penal, proiect pe modificarea Codului…

- "Nu ma retrag. Sigur ca pot fi remaniat. Sunt la Ministerul Justitiei si maine fac public raportul de evaluare a procurorului general", a afirmat Tudorel Toader, intr-un mesaj transmis Antena 3. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca, intr-o lume normala, este inadmisibil ca presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis intenționeze sa cheme partidele la consultari, la Palatul Cotroceni, pe tema legilor justiției, au declarat surse politice pentru Agerpres . Decizia șefului statului vine in contextul in care, vineri, Comisia de la Veneția a prezentat concluziilor pe modificarile aduse legilor…

- "Intr-o lume normala, este inadmisibil ca Presedintele Republicii sa astepte demisia Ministrului Justitiei pentru proiecte de acte normative care nu au fost initiate, elaborate sau promovate de catre Ministerul Justitiei - ma refer la modificarile aduse Codului penal si Codului de procedura penala!…