- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt asteptati sa pronunte joi o solutie definitiva in dosarul lui Toni Grebla. In prima instanta, secretarul general al Guvernului a fost achitat pentru trafic de influenta, fals in acte si coordonarea unui grup infractional. Instanta suprema…

- Primul-ministru Viorica Dancila a precizat ca astazi va studia primele rapoarte privind fetița ridicata cu mascații din casa asistentului maternal. In acest context, Dancila a anunțat ca s-a convenit in coaliție adoptarea cat mai rapida a noii forme a Legii adopțiilor, care sa simplifice procdurile.…

- Vicepresedintele PDM Andrian Candu l-a acuzat pe Igor Dodon de tradare de patrie. Democratul l-a indemnat pe presedintele tarii sa-si dea demisia. Candu a declarat ca PDM va pleda pentru alegeri prezidentiale noi, odata cu cele parlamentare anticipate. Potrivit lui Candu, alegerile ar trebui sa aiba…

- Premierul Viorica Dancila a avut joi o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, context in care a reiterat, din prisma Presedintiei Consiliului UE, interesul pentru o retragere ordonata a Marii Britanii din UE, pe baza Acordului negociat.…

- Premierul Viorica Dancila promite sprijin guvernamental pentru implementarea tehnologiilor moderne. Aflata in vizita la intreprinderea aeronautica IAR Ghimbav, șeful Guvernului a subliniat ca este nevoie de...

- Viorica Dancila a declarat, intrebata daca merge in continuare pe ideea remanierii guvernamentale, in condițiile in care PSD ar vrea restructurarea, ca ramane de vazut cum vor evolua discuțiile in primul CEx. Premierul a adaugat ca importante acum sunt alegerile europarlamentare, potrivit...

- Situatia din Libia devine tot mai tensionata. Pe langa confruntarile militare au loc si dispute mediatice.Astfel, seful Guvernului de uniune nationala al Libiei, Fayez al-Sarraj, a tinut un discurs televizat, in care l-a acuzat de "tradare" pe maresalul Khalifa Haftar,

- Premierul Viorica Dancila a depus, vineri, in marja vizitei oficiale pe care o efectueaza in Republica Slovaca, coroane de flori in Piata Insurectiei Nationale Slovace din Banska Bystrica si la Cimitirul Central din localitatea Zvolen, dedicat eroilor romani din cel de-al Doilea Razboi Mondial. Potrivit…