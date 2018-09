Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la modificarea unui articol din Legea pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.



In sesizare, Iohannis invoca "motive de neconstitutionalitate extrinseca", precizand ca aceasta lege a fost adoptata de Senat in 22 mai si de Camera Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, in 4 iulie.



"Aceasta lege a fost dezbatuta si adoptata de Camera decizionala in cadrul unei sesiuni extraordinare, convocata prin Decizia 5 din 27 iunie 2018 pentru…