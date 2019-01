Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a trimis o contestație la CCR cu privire la o lege ce interzice orgnizarea unui referendum odata cu alegerile parlamentare sau europarlamentare. Radu Tudor amintește ca Romania ”a mai avut un referendum organizat in același timp cu alegerile europarlamentare și…

- Proiectele initiate de senatorul ALDE Daniel Zamfir au fost adoptate de Parlament. Este vorba de contractele de credit incheiate intre consumatori și banci, inclusiv la leasing și pe cel privind rascumpararea cu cel mult dublul creantei cesionate. A fost aprobat si proiectul privind plafonarea dobanzii…

- Bugetul propus de PNL tinteste un deficit de 2% din PIB pentru anul viitor, pentru a tine cont de recomandarea Comisiei Europene de a reduce deficitul structural cu 0,8 puncte procentuale in 2018. ”O alta schimbare importanta, soldul primar al deficitului va fi folosit tot pentru investitii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale marți, 11 decembrie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/2016 privind inființarea mecanismelor prevazute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilitați.Legea…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale vineri, 7 decembrie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind declasificarea unor documente.Legea privind declasificarea unor documente a fost transmisa de Parlament spre promulgare Președintelui…

- "Asa cum am spus, anul viitor salariile si pensiile se vor lua cu siguranta. Cresterea salariilor, conform Legii 153, se va aplica la fel, dar si ceea ce am spus cu punctul de pensie de la 1 septembrie cu 15% se va aplica. In felul acesta facem bugetul pe 2019. In rest, acele prorogari de masuri…

- Liviu Dragnea, liderul PSD i-a raspuns, luni, presedintelui Klaus Iohannis, care ceruse inlocuirea Guvernului „Dragnea-Dancila”. „Are obsesii referitoare la demisia guvernului inca din 2016 si, prin ceea ce face in prezent, aduce deservicii majore tarii”, a afirmat liderul PSD. Presedintele Romaniei…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis parțial, marți, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis pe legea privind presemnalizarea prin panouri a masinilor de politie cu radar, seful statului considerand, printre altele, ca prevederile nu au rolul de a duce la imbunatatirea sigurantei rutiere,…