Stiri pe aceeasi tema

- Acționarii internaționali majoritari ai tuturor celor șapte companii de administrare a fondurilor de pensii private obligatorii din Romania, Pilonul II, au discutat, marți, cu autoritațile de la Bucuresti, in contextul efectelor majore pe care OUG nr. 114/2018 le are asupra acestui sistem, potrivit…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca Guvernul nu doreste "sub nicio forma" sa renunte la Pilonul II de pensii, dar a precizat ca masurile care s-au luat vizeaza sporirea garantiilor pentru contributorii la acest pilon si a subliniat ca Executivul doreste "o…

- "Cotele de capitalizare ale fondurilor de pensii private sunt negociabile in masura in care se va ajunge la o intelegere cu Guvernul privind investitiile fondurilor in proiectele importante pentru Romania, in sanatate, energie, infrastructura si sectorul IMM-urilor", a afirmat Teodorovici, conform Profit.ro.…

- Actionarii administratorilor de Pilon II au transmis marți la București ca dintre toate prevederile OUG 114, noile cerințe de capital de cca. 800 de milioane de euro pun o povara imensa, nejustificata și nesustenabila asupra industriei și au solicitat argumentat reconsiderarea cerințelor suplimentare…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a avut o intalnire cu acționarii fondurilor de pensii private din Romania, iar discuțiile s-au purtat pe OUG 114. Surse apropiate negocierilor, citate de stiripesurse.ro, au precizat ca s-a ajuns la o ințelegere intre Guvern și administratorii fondurilor…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a avut o intalnire cu acționarii fondurilor de pensii private din Romania, iar discuțiile s-au purtat pe OUG 114.Citește și: Separarea apelor in PNL: Iși pregatește Orban EXIT-ul? (surse) Surse apropiate negocierilor ne-au precizat ca s-a ajuns…

- Asociatia care reprezinta cei 7 administratori de pensii private au raspuns acuzatiilor lansate de Darius Valcov si Eugen Teodorovici si au aratat ca a fost un singur an de la inființarea Pilonului II cand randamentul a fost sub rata inflației, si anume anul trecut, iar unul din principalele motive…

- Bugetul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) pentru acest an prevede majorarea capitalului social al CEC Bank cu 940 de milioane de lei, arata proiectul de buget de stat pentru 2019, publicat, in consultare publica, joi seara, scrie Mediafax. Banca este deținuta in totalitate de stat, iar…