Modificarea legilor electorale. Propunerile PNL, preluate de Comisia specială din Parlament Astfel, Parlamentul ia in dezbatere, in sesiunea extraordinara de saptamana viitoare, urmatoarele aspecte:



- Extinderea votului prin corespondenta si la alegerile prezidentiale; - Vot in zilele de vineri, sambata si duminica; - Multiplicarea numarului de sectii de votare prin introducerea posibilitatii de crestere a numarului sectiilor de votare in localitatile din strainatate in care au votat minim 100 de cetateni romani; - Debirocratizarea procesului de inregistrare a alegatorilor pe listele suplimentare. Inregistrarea se va face in sistem electronic, ceea ce… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

