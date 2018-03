Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90 2017 privind unele masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. Potrivit actului normativ, citat de Agerpres.ro,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de promulgare a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, anunta Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat. Citeste aici textul legii

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, a informat Administratia Prezidentiala, prin intermediul unui comunicat. Camera Deputatilor a adoptat pe 28 februarie legea care vizeaza stabilirea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, prin care varsta de pensionare a personalului din domeniul cercetarii si dezvoltarii va fi de 65 de ani, atat pentru barbati, cat si pentru femei.

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut miercuri Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. ''In opinia noastra, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat modificarea Codului Muncii care prevede ca Vinerea Mare devine zi nelucratoare. Proiectul a fost depus de UDMR și susținut de toate celelalte formațiuni politice. Romanii se vor putea bucura de o mini-vacanța de Paște. Administrația Prezidențiala a anunțat ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate in legatura cu modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. Seful statului arata, in sesizarea depusa la CCR, ca "In calitate de Camera decizionala,…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Prin acest document se urmareste "eliminarea neclaritatilor si disfunctionalitatilor identificate de institutiile/autoritati publice…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din România…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea „Capabilitatii de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare „Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare”, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Ministrul Apararii Nationale Mihai Fifor a declarat vineri ca nu se asteapta ca salariile functionarilor publici si personalului contractual din minister sa scada, insa daca vor fi diminuari ministerul este pregatit sa intervina pentru a identifica eventualele cauze. Fifor a subliniat ca aceste scaderi…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, marti, daca se are in vedere modificarea Legii salarizarii unitare, avand in vedere toate problemele care au aparut in aplicarea acesteia, el raspunzand ca doar Guvernul poate propune asa ceva.

- Senatorii au adoptat, luni, legea pentru completarea actului normativ privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, care vizeaza stabilirea aceleiasi varste standard de pensionare pentru personalul din acest sector la implinirea varstei de 65 de ani, precum si a posibilitatii ca, la cerere,…

- Urmare intrarii in vigoare, incepand din data de 1 ianuarie 2018, a prevederilor OUG nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale și a prevederilor OUG nr. 116/2017 privind unele masuri bugetare precum și modificarea Legii nr. 263/2010 privind…

- I. In ziua de 23 ianuarie 2018, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii privind promovarea transportului ecologic, care prevede obligatia autoritatilor locale de a achizitiona mijloace de transport in comun cu motoare electrice in proportie de minimum 30% din necesarul achizitiilor viitoare.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/ 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman. …

- Președintele Klaus Iohannis a trimis la Curtea Constituționala o sesizare cu privire la modificarile pe care Parlamentul vrea sa le aduca Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenței in exercitarea demnitaților publice, a funcțiilor publice și in mediul de afaceri, prevenirea…

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- In luna martie, unele dintre salariile din sistemul medical vor crește semnificativ, iar cadrele didactice vor primi 20% in plus la salariu, potrivit Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Asta in contextul in care 1 ianuarie deja a adus unele majorari…

- Va prezentam raspunsurile Ministerului Muncii la unele dintre cele mai frecvente intrebari referitoare la salarizarea bugetarilor in anul 2018. Ministerul Muncii a publicat la finalul anului trecut o serie de clarificari referitoare la aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, joi, Curtea Constitutionala (CCR) in privinta Legii de modificare a Legii administratiei publice locale, ce instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local. Potrivit News.ro, seful statului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea privind aprobarea OUG 67/2017 pentru modificarea si completarea OG 39/2005 referitoare la cinematografie. Pe 20 decembrie 2017, Camera Deputatilor a aprobat, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind aprobarea OUG 67/2017…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, joi, Curtea Constitutionala (CCR) in privinta Legii de modificare a Legii administratiei publice locale, ce instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local. Presedintele considera ca…

- Presedinele a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 66/2017 privind stabilirea unor masuri in domeniul cercetarii-dezvoltarii-inovarii si producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice si antidoturi, in vederea asigurarii protectiei intereselor esentiale ale sigurantei…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, 5 ianuarie, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, prin care se infiinteaza Avocatul Copilului, care se va ocupa exclusiv de protectia drepturilor copilului. „Domeniul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului. Camera Deputatilor a admis partial, in octombrie, cererea de reexaminare a presedintelui privind…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Guvernul a adoptat in august…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia.…

