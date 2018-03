Modificarea legii ONG-urilor: Critici de la Comisia de la Veneţia Comisia de la Venetia critica, intr-un document facut public marti, proiectul de modificare a legii ONG-urilor in Romania, spunand ca noile cerinte privind transparenta, care includ si posibilitatea unor sanctiuni precum suspendarea activitatilor si dizolvarea, 'sunt in mod clar nenecesare si disproportionate' si 'ar trebui eliminate'. Noile cerinte prind transparenta 'prevazute de proiectul de lege, inclusiv posibilitatea unor sanctiuni precum suspendarea activitatilor si dizolvarea in caz de nerespectare, in mod clar sunt nenecesare si disproportionate si ar trebui eliminate', se arata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

