Modificarea Codului penal, adoptată în plenul Senatului S-au inregistrat 75 de voturi "pentru", 32 de voturi "impotriva" si o abtinere.



Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a dat marti raport favorabil modificarilor la Codul penal, eliminand mai multe prevederi din forma initiala, care au fost declarate neconstitutionale de catre CCR. Comisia speciala a decis sa ramana in forma initiala mai multe articole criticate de Opozitie, pe motiv ca nu au fost atacate sau nu au fost declarate neconstitutionale de CCR.



Unul dintre acestea se refera la reducerea termenelor de prescriptie a pedepselor.

Sursa articol si foto: rtv.net

