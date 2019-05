PNL si USR au depus, joi, la Curtea Constitutionala o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii de modificare si completare a art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. Potrivit sesizarii transmise joi AGERPRES, modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 vizeaza dezincriminarea faptelor de coruptie in cazul in care acestea sunt savarsite in scopul obtinerii pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase, precum si in cazul in care sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine de alte foloase decat cele materiale. Actul normativ este atacat…