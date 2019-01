Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Iantu este de parere ca in cei 29 de ani ce-au trecut de la Revolutie ne-am hranit cu iluzia libertatii, au fost mintiti, iar ... The post Timisoreanul Virgil Iantu: „Ceausescu s-a intors si ne rade in fata! Romania traiește azi o minciuna!” appeared first on Renasterea banateana .

- Foștii colegi ai arheologului Marius Raza (31 de ani), care s-a sinucis in urma cu o saptamana, au manifestat, vineri, in fața cladirii Consiliului Județean ... The post Fostii colegi ai arheologului care s-a sinucis au protestat in fata consiliului judetean appeared first on Renasterea banateana .

- Firmele din Romania vor fi administrate de Fisc dupa un nou criteriu - clasa de risc la care sunt incadrate: risc mic, risc mediu sau risc ridicat, potrivit unui proiect legislativ adoptat deja de Camera Deputatilor.

- Vine un moment al bilanțului și al noului inceput pentru toți. Pentru Romania, acest an a insemnat celebrarea istoriei iar anul viitor inseamna marcarea ... The post Deputatul Ioan Dirzu: Președinția Consiliului Uniunii Europene presupune atat responsabilizarea țarii, dar mai ales renașterea ei appeared…

- La Timisoara continua manifestarile dedicate comemorarii eroilor martiri ai Revolutiei din decembrie 89. Ziua de 18 decembrie 1989... The post 18 decembrie 1989, ziua in care tinerii Timișoarei cadeau sub gloanțe și se punea in practica operațiunea Trandafirul appeared first on Renasterea banateana…

- Modificari importante in cadrul societatii comerciale Black Sea Pilots SRL, una dintre firmele care asigura serviciul de pilotaj in porturile Constanta, Midia si Mangalia. In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata o hotarare din data de 12 septembrie a Adunarii Generale a Asociatilor Societatii…

- Codul Rutier va suferi o modificare foarte importanta, daca amendamentul ministrului Transporturilor, Lucian Sova, va trece de votul Senatului. CITEȘTE ȘI: La 7 ani a plecat spre cimitir cu un om al strazii. Tatal i-a reclamat lipsa dupa cateva zile Amendamentul la Codul Rutier prevede ca permisul de…

- Cel de-al 17-lea meci pe care Flavius Biea il va disputa in ringul profesionistilor va avea loc in 17 noiembrie, la Arad... The post Flavius Biea, la o victorie distanta de o noua centura appeared first on Renasterea banateana .