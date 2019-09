Modificare pe Facebook. Cea mai importantă funcție a rețelei de socializare va fi schimbată Facebook pregatește noi schimbari, de data aceasta pentru cea mai importanta funcție a platformei de socializare. Testeaza opțiunea de a ascunde numarul de like-uri pentru o postare, la fel ca pe Instagram. In codul sursa al aplicației a fost descoperit un nou mod de afișare a reacțiilor la o anumita postare. Sunt afisate doar numele […] Citește Modificare pe Facebook. Cea mai importanta funcție a rețelei de socializare va fi schimbata in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

