Modificare OUG 114. Teodorovici: Nu văd niciun impediment "Modificarile aduse OUG 114 ar putea fi agreate pana vineri, pentru ca, daca vrem ca saptamana viitoare sa avem ordonanta modificata, inseamna si cateva avize, de la dialog social, avizul Consiliului Economic si Social, automat sunt premergatoare aprobarii in Guvern. (...) Am spus cu totii ca pana la final de martie se va modifica aceasta ordonanta si repet: nu vad din punctul meu de vedere un impediment ca pana atunci sa nu fie adoptata de Guvern", a spus Teodorovici.



Intrebat de jurnalisti daca si-a luat un angajament fata de partenerii externi privind data pana cand va fi modificata…

Sursa articol: dcnews.ro

