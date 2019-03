Stiri pe aceeasi tema

- Institutiile bancare sunt obligate la plata taxei pe active financiare nete, aceasta urmand sa fie de 0,4% pe an pentru institutiile cu o cota de piata mai mare sau egala cu 1% si de 0,2% pe an pentru cele cu o cota de piata sub 1%, conform unui proiect de Ordonanta de urgenta privind modificarea OUG…

- Plafonul total de garantare pentru anul 2019 aferent programului 'Prima casa' a fost aprobat marti de Executiv, suma alocata de Ministerul Finantelor Publice (MFP) pentru romanii care doresc sa isi achizitioneze o locuinta fiind de doua miliarde de lei, informeaza MFP. Fondurile…

- Nivelul ridicat al creditelor bancare neperformante din Grecia este in continuare principala problema asupra careia trebuie sa se concentreze bancile grecesti, a declarat directorul general de la Piraeus Bank, Christos Megalou, pentru CNBC, potrivit agerpres.ro.Citește și: Lovitura pentru…

- Esec total al Ministerului Finantelor Publice (MFP) la licitatia de titluri de stat de luni, 28 ianuarie, prin care a vrut sa atraga de la banci 400 de milioane de lei pe 12 ani si jumatate. Bancile au oferit o suma mult mai mica si la costuri de...

- Piata de fuziuni si achizitii va insuma in jur de 100 de tranzactii in 2019, pastrand o tendinta similara cu cea din perioada 2008-2018, potrivit estimarilor departamentului de Consultanta Financiara din cadrul Deloitte Romania. De asemenea, valoarea...

- Mediul privat sancționeaza instituțiile publice și pana oferta autoritaților nu ajunge la sumele pretinse, nimeni nu mai este interesat sa lucreze pentru stat. Licitațiile publice au intrat intr-un blocaj dupa ce, in ultimele luni, mai multe proceduri de achiziții, in special in domeniul construcțiilor,…

- "Incercam sa anticipam pasii urmatori ai bancilor. Probabil ca unul dintre pasi va fi ca, in noile contracte, bancile sa-si mareasca marja fixa, pentru a-si ascunde eventual aceasta scadere a ROBOR. Abia asteptam sa vedem un astfel de fapt. Va urma alta serie de masuri. Daca stam si discutam ce inseamna…

- Legile recent adoptate de Parlament care aduc modificari la adresa sistemului financiar vor duce la diminuarea creditelor acordate economiei reale si vor afecta in mod negativ stabilitatea financiara, a declarat, Alejandro Hajdenberg, reprezentant rezident al Fondului Monetar International (FMI)…