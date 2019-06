Daca in ultimii ani, lucrarile elevilor din București de la examenele de la Evaluarea Naționala au fost corectate incrucișat in alte județe, anul acesta se schimbpa procedura. Astfel, reprezentanții Ministerului Educației și ai Inspectoratului Școlar din Capitala au confirmat ca tezele elevilor din Capitala de la Evaluarea Naționala 2019 vor fi corectate intre sectoare, relateaza edupedu.ro. In țara, evaluarea și corectarea tezelor de examen vor fi realizate in continuare in alte județe decat cele in care elevii susțin probele scrise, din motive de securitate. Florian Lixandru, secretar de stat…