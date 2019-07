Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care soferii pot solicita reducerea perioadei de suspendare a permisului auto in conditii mai lejere. Legea prevede eliminarea a doua conditii pe care trebuie sa le indeplineasca soferii cu permisul suspendat care doresc sa recapete mai rapid…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca a promulgat noua lege a pensiilor deoarece o astfel de lege se impune, in contextul in care pensiile sunt mici si exista inechitati, iar premierul Viorica Dancila i-a dat asigurari ca sunt bani pentru pensii.

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care permite studenților facultaților de medicina dentara și stomatologie și medicii rezidenți sa faca practica pe pacienți, sub supraveghere competenta, potrivit mediafax.Citește și: Ordin pe țara! Mișcarea facuta de Liviu Dragnea…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, ii sfatuieste pe soferii companiilor de ridesharing care au fost amendati, astazi, de Politia Rutiera sa le conteste in instanta. "Eu ii sfatuiesc pe soferii care au luat amenzi astazi (joi, n.r.) sa se duca sa conteste in instanta. Si eu am fost amendat de Politie…

- Politistii vor fi obligati sa amplaseze radarele fixe doar pe masini inscriptionate, iar agentii care folosesc radare mobile nu trebuie sa fie la mai mult de 10 metri de autoturismul de serviciu. Soferii care vad o masina de Politie pe strada se pot astepta oricand sa fie dotata si cu aparat radar.…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis marti Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societatilor nr. 31/1990, motivand ca, prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul normativ, contravine…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis vineri Parlamentului la reexaminare legea de aprobare a ordonantei de urgenta privind operationalizare Sectiei speciale de investigare a magistratilor, se arata intr-un comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, care stabileste unele majorari salariale…