- In primavara incep lucrarile pentru realizarea unui sens giratoriu pe E85, la intersectia cu DJ 203k Maracineni – Robeasca. In zona au loc frecvent accidente rutiere, traficul fiind extrem de intens. Masura a fost decisa de autoritați anul trecut, argumentul cel mai solid fiind numarul mare de accidente…

- Se schimba regulile examenului de Bacalaureat. Mai precis vorbim despre o schimbare pe care guvernantii doresc sa o aduca examenuloui. Mai precis, acestia doresc ca elkevii ce au picat examenul din cauza unei note sau doua insuficiente pentru a face media finala de 6, sa poata sustine de mai multe…

- Guvernatorul Bancii Centrale a Letoniei, Ilmars Rimsevics, a fost retinut de Agentia anticoruptie a tarii, ceea ce a provocat noi îngrijorari privind sistemul financiar al unui stat membru al zonei euro, transmit Financial Times si Reuters.

- Mai multe benzi formate din LED-uri au fost incorporate pe asfalt, la un colt de strada, intr-o zona in care se afla trei scoli, in speranta ca vor atrage atentia celor care isi petrec timpul pe telefon. Scopul este ca acestia sa zareasca cele doua culori specifice LED-urilor, rosu pentru…

- In momentul producerii „jafului secolului", sistemul bancar din Republica Moldova a fost capturat de un grup restrans de persoane și nu funcționa pentru oameni. Este una din declarațiile presedintelui Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, Suma Chakrabarti, aflat in vizita de lucru la Chișinau,…

- O modificare vaga a legislatiei, strecurata de guvernanti in controversata OUG 3/2018, care, initial, trebuia sa modifice doar regimul contributiilor pentru salariatii din IT, schimba modul in care se calculeaza contributiile sociale tuturor salariatilor care isi iau concediu medical sau postnatal.…

- O noua modificare surpriza facuta de Guvern: gravidele vor lua mai puțini bani. Scade indemnizația de concediu medical din cauza transferului de contribuții. O modificare vaga a legislatiei, strecurata de guvernanti in controversata OUG 3/2018, care, initial, trebuia sa modifice doar regimul contributiilor…

- A trecut mai bine de un an de cand Aurelian Preda s-a stins din viața, iar fiica lui se lupta sa treaca peste aceasta pierdere. Anamaria Rosa Preda a primit drept moștenire de la tatal ei ceva foarte important: credința in Dumnezeu.

- Daniel Iordachioaie a recunoscut ca a trecut printr-o experiența neplacuta. A vrut sa ajute pe cineva sa-și cumpere un cal, dar a ieșit in paguba. Daniel Iordachioaie, care s-a luptat cu o boala crunta in trecut , a avut parte de multe pațanii de-a lungul vieții sale. Artistul a vrut, in urma cu cațiva…

- ♦ Decizia privind transferul contributiilor sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului i-a determinat pe multi clienti sa-si amane decizia de a se imprumuta, afirma bancherii. Stocul creditelor de consum in lei a pus frana cresterii in ulti­ma luna a anului trecut, vo­lu­mul…

- Fiecare judet din Romania va avea, pana la sfarsitul acestui an, cate doua containere de cautare-salvare in caz de cutremur, a anuntat marti, la Pitesti, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. Citeste si: Un ONG, suspectat de DNA de FRAUDA cu fonduri europene:…

- Fostul presedinte al BCR si ulterior membru al Consiliului de Administratie al Bancii Nationale este in plin proces de negociere cu noul proprietar al Piraeus Bank Romania ( fondul de investitii J.C. Flowers), pentru postul de presedinte al boardului, au confirmat pentru HotNews.ro surse apropiate discutiilor.…

- Trei proiecte de hotarare care vizeaza Aeroportul International Maramures urmeaza a fi supuse votului consilierilor judeteni miercuri, 31 ianuarie, in prima sedinta ordinara din 2018 a CJ. Conform ordinii de zi este vorba de urmatoarele proiecte: Proiect de hotarare de modificare a Hotararii nr. 112/…

- Tinerii din Partidul „Platforma Demnitate și Adevar" cer Guvernului sa faca publica lista beneficiarilor fraudei din sistemul bancar, sa porneasca o ancheta internaționala și sa-i traga la raspundere pe cei vinovați, și sa le confiște averilor acestora. O petiție in acest sens a fost depusa astazi la…

- Cu peste 1 miliard de utilizatori, WhatsApp este cea mai populara mesagerie la ora actuala. Oficialii aplicației au anunțat ca va fi introdus un nou sistem, care sa protejeze utilizatorii impotriva știrilor false. Astfel, WhatsApp isi va avertiza utilizatorii cand sunt victime ale unei campanii de dezinformare…

- Expertul economic Veaceslav Ionita sustine ca intrarea Bancii Transilvania (BT) in sistemul bancar din Moldova este un semnal pentru alti investitori, mai ales din Romania. Potrivit lui, sistemul bancar de la Chisinau are „nevoie de un campion al schimbarii”, dupa criza din 2014.

- BERBEC: S-ar putea sa incepeti o noua activitate de pe urma careia veti castiga bine. Pentru ca succesul sa fie deplin, temperati-va spiritul critic. TAUR: Este posibil ca o ruda mai in varsta sa nu-si respecte o promisiune. Nu este cazul sa-i faceti reprosuri.

- Sectia de neonatologie, din cadrul unitatii medicale, a primit 264 de lenjerii si sase patuturi incubatoare, donatia fiind facuta in cadrul campaniei ”Hai sa daruim un nou inceput pentru un nou-nascut”.

- Licitația pentru brandul, culorile și trofeele clubului Rapid București a suferit o noua amanare, pe 12 ianuarie. Din cauza sumei uriașe, nu s-a prezentat nimeni. Insa ea se va desfașura sub o noua strategie.

- Uniunea Europeana vrea ca cetatenii sai sa pastreze drepturile de rezidenta in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, in perioada de tranzitie, au spus miercuri ambasatorii celor 27 de state membre la Bruxelles, pozitie care i-ar putea deranja pe sustinatorii Brexit, transmite Reuters.Reducerea…

- Facebook a anuntat o modificare majora in ceea ce privește conținutul care apare in News Feed-ul fiecaruia din cele peste 2 miliarde de utilizatori. Potrivit companiei, de acum înainte vor avea prioritate conţinuturile distribuite de familiile şi de prietenii internauţilor, în…

- Mihaela Buzarnescu (57 WTA) a depașit-o anul acesta pe Maria Sharapova in clasamentul WTA, iar astazi s-a calificat in finala turneului de la Hobart. Jucatoarea noastra s-a impus in semifinala in fața ucrainencei Lesia Tsurenko (locul 43 WTA), scor 6-2, 6-2. Pe parcursul meciului partida a fost intrerupta…

- Ora de vara 2018. Anual, in ultima duminica a lunii martie, Romania trece la ora de vara. Așadar, se va trece la ora de vara in noaptea de 25 spre 26 martie, iar prin schimbarea orei de la ora de iarna la ora de vara se ințelege faptul ca ora 3:00 va deveni ora 4:00. Astfel, prin trecerea la ora de…

- Filmul „Bacalaureat", pentru care Cristian Mungiu a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul de Film de la Cannes 2016, a concurat cu „Faces Places", de Agnes Varda, si „120 Battements par minute", de Robin Campillo, potrivit nationalsocietyoffilmcritics.com. Lungmetrajul…

- Insula Wake sau Atolul Wake – in limba engleza Wake Island sau Wake Atoll – este un atol din Oceanul Pacific de Nord, situata intre arhipleagul Hawai și Insulele Mariane, administrat de Statele Unite ale Americii. Insula are o suprafața de 6,5 km2 și este locuita de aproximativ 150 de militari

- Andreea Amza (17 ani) este eleva in clasa a XI-a la Colegiul National „Tudor Vladimirescu“ din Targu Jiu, care este considerat unul dintre cele mai bune licee din judetul Gorj. Aceasta a reusit o performanta remarcabila: s-a calificat la trei etape nationale la discipinele lingvistica, stiinte ale pamantului…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal.El a atacat din nou BNR, spunand ca s-a saturat ca “niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de lucruri…

- Sistemul digestiv este nevoit sa faca fața multor provocari pe perioada sarbatorilor de iarna, atunci cand cantitatea de alimente consumata pe parcursul unei singure mese poate fi considerabil mai mare. Cheia echilibrului intre includerea in regimul alimentar a preparatelor tradiționale și prevenirea…

- In cea de-a doua zi de Craciun, in calendarul ortodox și cel greco-catolic se sarbatorește Soborul Maicii Domnului. In plan simbolic, in aceasta zi se aduna pentru cinstirea Maicii Domnului, credinciosii de pe Pamant cu toti Sfintii din Ceruri.

- Lumina, sunetul și sistemele inteligente devin in prezent cele mai vandute elemente din industria mobilierului. Sistemul de iluminare LED Loox, marca Hafele, și gama sa larga de componente: lumini, sunet, incarcare telefon si control sisteme electrice reușesc sa uneasca cu succes aceste doua lumi.…

- Goldman Sachs, una dintre cele mai mari banci de pe Wall Street, vrea sa infiinteze o platforma de tranzactionare a monedelor virtuale, intre care si bitcoin, au declarat persoane apropiate situatiei, citate de Bloomberg, arata news.ro.Intentia bancii este ca platforma sa devina functionala…

- Clientii Bancii Transilvania, a doua cea mai mare institutie de credit dupa active, vor putea efectua plati atat in tara, cat si in strainatate direct cu smartphone-ul la POS-urile contactless ale comercianilor incepand de anul viitor, informeaza Ziarul Financiar.Plata cu telefonul va fi disponibila…

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca a autorizat operatiunea prin care OTP Bank Romania a achizitionat Banca Romaneasca si unele active romanesti ale acesteia.”Autoritatea de concurenta a evaluat operatiunea de concentrare economica din punct de vedere al compatibilitatii acesteia cu un…

- In cadrul procesului de privatizare a SNTFM CFR MARFA SA, desfașurat in anul 2013 s-a realizat conversia datoriilor societații in acțiuni. Autoritațile romane au susținut faptul ca masura nu reprezinta ajutor de stat in condițiile in care este indeplinit testul investitorului privat prudent, in contextul…

- Sistemul de legiferare din Romania si contextul international extrem de “exploziv” reprezinta principalele riscuri pentru sectorul bancar romanesc in 2018, sustine presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Sergiu Oprescu. Potrivit acestuia, in 2017 sistemul bancar s-a consolidat…

- Un sistem solar cu opt planete, similar celui din care face parte Pamântul, a fost descoperit de Agentia spatiala americana (NASA) cu ajutorul telescopului spatial Kepler si inteligentei artificiale, informeaza AFP.

- ​Hackeri platiti probabil de un stat au penetrat sistemul de securitate al unui obiectiv industrial de mare importanta, reusind sa opreasca activitatea, a anuntat compania de securitate informatica FireEye, citata de Reuters. FireEye nu a spus despre ce fel de obiectiv este vorba si nici industria in…

- Draxlmaier Satu Mare a contribuit la achiziționarea unui manechin complet ALS MegaCode Kelly Advaced cu dispozitiv de simulare a funcțiilor vitale pentru Serviciul de Ambulanța Județean Satu Mare. Manechinul ajuta angajații Ambulanței sa se antreneze și sa fie pregatiți pentru a interveni in numeroase…

- Conform calendarului prevazut, cele mai nordice regiuni ale țarii și teritoriul Svalbard din zona Arcticii au operat trecerea, la sfarșitul dimineții de miercuri, la sistemul digital, a anunțat Digitalradio Norge (DRN), o asociație a radiourilor publice și comerciale din Norvegia.Trecerea…

- Consiliul Concurentei investigheaza mai multe banci, IFN-uri si societati de leasing pentru eventuale intelegeri obscure in detrimentul clientilor. In ce masura aceasta investigatie poate genera un scandal de proportii?

- O racheta a fost lansata, vineri seara, din teritoriul palestinian Fasia Gaza spre Israel, dar proiectilul a fost interceptat de sistemul antibalistic israelian, in contextul reactiilor la decizia presedintelui SUA, Donald Trump, privind Ierusalimul. Continuarea pe…

- Societe Generale, proprietarul BRD, una dintre cele mai mari banci din Romania, se tranzactioneaza la bursa de la Viena la 42 de euro pe actiune, plus 5% fata de pretul din decembrie 2016, daca in calcul sunt luate si dividendele de 2,2 euro pe actiune distribuite din profitul pe 2016. Pe…

- ♦ Listarea Cris-Tim, una dintre cele mai mari companii antreprenoriale romanesti, ar putea fi unul dintre obiectivele mandatului de CFO al lui Razvan Furtuna. Dupa o discutie de trei ore cu Radu Timis, unul dintre cei mai puternici antreprenori romani, Razvan Furtuna, fost bancher de…