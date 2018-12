Modernizări la Bazinul de Înot pentru organizarea de competiții de talie internațională Municipalitatea a decis modernizarea Bazinului de Inot, in acest sens fiind publicata pe SICAP anunțul de licitație pentru achizitia de echipamente de ulitma generați. Prețul estimativ al echipamentelor este de 1.890.756,00 de lei, iar la jumatatea lunii ianuarie este data limita de depunere a ofertelor. „Pentru ca bazinul Olimpic sa poata organiza competiții de nivel național și internațional, pana la o anumita categorie de varsta, trebuie tehnologie moderna, care sa fi agreata de Federația Internaționala de Natație. Ne-am orientat dupa cei de la Dinamo București, care au bazin nou și dotari… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

