Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a evacuat luni un supermarket Asda situat in Chelmsford, sudul Angliei, in urma primirii unor informatii privind prezenta unui pachet suspect, transmite Reuters preluata de Agerpres. Politia a anuntat ca a contactat expertii genisti din cadrul Ministerului Apararii britanic…

- Marea Britanie risca sa se destrame din cauza iesirii din Uniunea Europeana, avertizeaza ministrul spaniol de Externe, Josep Borrell. Josep Borrell afirma ca fostul premier David Cameron „s-a...

- O mama din Marea Britanie a postat imagini șocante cu fetița ei in ziua in care a implinit 10 ani. Aceasta se afla in pat, la spital, unde a ajuns dupa ce a incercat sa-și puna capat zilelor din cauza mai mu...

- Lipsa de apa din sol intarzie demararea campaniei de toamna. S-a intrat in luna noiembrie, iar graul nu a fost insamantat pe toate suprafetele. Dan Tanasescu, seful Directiei pentru Agricultura Gorj, a precizat ca lipsa de apa in sol se ...

- NCA a consemnat existenta in Marea Britanie a circa 4600 de grupari infractionale organizate ale caror activitati afecteaza mai multi oameni decat toate celelalte amenintari de securitate la un loc. Astfel de grupari sunt implicate in fapte ca abuzuri impotriva minorilor, trafic si comert ilegal…

- Mii de persoane care cer organizarea unui referendum privind un acord final intre UE și Marea Britanie s-au strans la Londra in cadrul unei manifestații pe care organizatorii o numesc cea mai "mare și importanta" demonstrație in acest sens, relateaza site-ul postului BBC.Citește și: NEBUNIE…

- Celebrul compozitor, Ben Daglish, a murit la 52 de ani, din cauza unei boli grave, de care suferea inca din 2015. Artistul din Marea Britanie se lupta de trei ani cu cancerul, iar organismul lui era foarte slabit, nemaisuportand tratamentele la care era supus. Ben Daglish a compus coloana sonora pentru…

- O invazie de paianjeni veninosi a dus la evacuarea a patru scoli din Marea Britanie. Mii de elevi din clasele primare si gimnaziale vor fi nevoiti sa stea acasa aproximativ o luna, timp in care in institutii vor fi facute dezinsecții.