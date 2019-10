Potrivit notei de fundamentare a actului normativ, obiectivul general al proiectului consta in 'modernizarea infrastructurii hardware si software a Platformei Comune TETRA, cu scopul asigurarii interoperabilitatii structurilor cu atributii in domeniul gestionarii situatiilor de urgenta si a unui raspuns prompt si eficient al agentiilor de urgenta si al altor autoritati responsabile la urgentele cetatenilor, prin modernizarea sistemului de comanda a incidentelor, in vederea diminuarii pierderilor umane si materiale'.

'Valoarea totala a proiectului ce va fi derulat pe o perioada de 36…