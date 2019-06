Modernizarea 112, obiectul unei plângeri penale la DNA: Miza este un contract IT de peste 184,7 milioane de lei Licitația de peste 184,7 milioane de lei demarata anul trecut de STS pentru modernizarea 112 este contestata la CNSC de catre un consorțiu format din firme românești, americane și italiene, a caror oferta financiara a fost declarata neconforma, dupa ce la partea tehnica primise cel mai bun punctaj. Mai mult, consorțiul a facut plângere penala la DNA împotriva unor angajați ai STS pe care-i acuza de abuz în serviciu pentru ca le-ar fi permis și i-ar fi 'încurajat' pe alți doi ofertanți sa modifice prețurile unitare în timpul licitației, lucru interzis… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

