Modele noi Porsche, Bentley si Lamborgini vor ajunge in Romania anul acesta

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul inmatricularilor de autoturisme second hand in Romania a scazut, anul trecut, cu aproape 9%, pana la 473.616 de unitati, in conditiile in care, in 2017, inregistrarile erau pe un trend ascendent (de +74,55%), la peste 520.000 de unitati, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme second hand in Romania a scazut, anul trecut, cu aproape 9%, pana la 473.616 de unitati, in conditiile in care, in 2017, inregistrarile erau pe un trend ascendent (de +74,55%), la peste 520.000 de unitati, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere…

- Brandul german Volkswagen a vandut anul trecut un numar record de automobile - 6,24 milioane - in pofida problemelor de livrare provocate de introducerea noilor proceduri mai stricte de testare a poluarii (WLTP). Producătorul german a avertizat, însă, că anul acesta se va confrunta…

- Brandul german Volkswagen a vandut anul trecut un numar record de automobile – 6,24 milioane – in pofida problemelor de livrare provocate de introducerea noilor proceduri mai stricte de testare a poluarii (WLTP), dar a avertizat ca anul acesta se va confrunta cu dificultati majore, transmite Reuters,…

- Modelul Passat va fi fabricat din 2023 la uzina Skoda din Kvasiny, anuntase saptamana trecuta publicatia germana Handelsblatt, citand surse din interiorul companiei. La Kvasiny sunt produse in prezent modelele Superb, Karoq, Kodiaq si SUV-ul Seat Ateca.Productia modelelor Karoq si Ateca…

- Cu o gama larga de facilitati unice la nivel national, cartierul aduce pe piata de profil din Romania cea mai diversificata oferta imobiliara a prezentului. Actualii rezidenti din Westfield se bucura deja de 7 modele de case, care au facut parte din oferta de pana acum, fiecare din…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat vineri ca va investi 44 miliarde de euro pentru dezvoltarea de automobile electrice si autonome precum si pentru noi servicii de mobilitate pana in 2023, in cadrul strategiei celui mai mare constructor auto european de a produce automobile electrice in regim de…

- Volkswagen AG ar putea muta productia modelului Passat la fabrica Skoda din Cehia, in conditiile in care cel mai mare producator auto global isi accelereaza investitiile in masini cu emisii zero, transmite Automotive News Europe. Productia modelului Passat va fi mutata la uzina Skoda din Kvasiny,…