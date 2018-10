Modele de unghii pentru sezonul toamnă – iarnă 2018-2019 Ești curioasa sa afli ce modele de unghii pentru sezonul toamna – iarna 2018-2019 sunt la moda? Ți-am pregatit un mic ghid de forme și culori, care sa te inspire și sa te puna la curent cu cele mai hot tendințe! Descopera-le chiar acum! Modele de unghii pentru sezonul toamna – iarna 2018-2019. Se poarta unghiile in forma de migdala, de lungime medie! Cand vine vorba de forma unghiilor, de-a lungul timpului am trecut printr-o mulțime de tendințe. S-au purtat unghiile dreptunghiulare, s-au purtat unghiile ascuțite, s-au purtat unghiile perfect rotunjite – de cam toate dimensiunile. Ei bine, se pare… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

