- Modele unghii Craciun 2018. Daca tot se apropii sarbatorile de iarna, ne-am gandit sa va punem in tema cu ce se poarta anul acesta in materie de unghii cu tematica de Craciun. Cinci modele unghii cu gel 2018.

- Brazi de Craciun realizati din linguri si furculite, din lant de bicicleta, din licheni sau nasturi sunt doar o parte din brazii realizati din materiale reciclabile, expusi de studenti, in holul Universitatii Dunarea de Jos din Galati.

- Am vazut, nu fara uimire, la posturi de televiziune frantuzesti, discutii cu „veste galbene" care prezentau un tablou apocaliptic: oamenii se zbat in mizerie, au frigiderele goale, nu pot oferi celor apropiati un cat de mic cadou de Craciun etc. De acord, salariul minim este de doar 1100 de euro pe…

- In spiritul sarbatorilor care se apropie, Primaria și Consiliul local al orașului Teiuș organizeaza in fiecare an, prin rotație, avand la bazaa buna colaborare, intelegere și respect a tuturor bisericilor din oraș, fara deosebire de confesiune, momente deosebite in incinta locașurilor de cult. Anul…

- Bugetarii au primit un nou ”cadou” din partea Guvernului Dancila pe final de an, aceștia primind inca 2 zile libere in plus, de Craciun și Revelion.In cadrul ședinței de joi, parlamentarii au decis sa le dea liber bugetarilor și in zilele de 24 și 31 decembrie.Zilele libere legale de Craciun sunt 25…

- Cautarile presupusului autor al atacului in Piata de Craciun, marti seara, la Strasbourg, care ramane inchisa, continuau joi, in pofida faptului ca acesta are un nume si o imagine – Cherif Chekatt, relateaza AFP. Politia nationala franceza a lansat, miercuri seara, un apel catre martori in vederea gasirii…

- Legendarul star hollywoodian Clint Eastwood inca mai schiaza la varsta de 88 de ani, iar fiica sa, Alison, este fericita ca faimosul ei tata inca mai este „intr-o forma minunata”. Vorbind despre ce planuri are familia sa de Craciun, Alison Eastwood a spus pentru Extra, conform contactmusic.com: „Mergem…

- Masa de Craciun. Rețeta piftie de porc racituri. Bucatele alese pentru pregatirea mesei de Craciun joaca un rol destul de important. Piftia Racitura de porc nu poate lipsi. Iata o rețeta care te poate ajuta sa faci cea mai gustoasa și inchegata piftie racitura