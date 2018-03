Stiri pe aceeasi tema

- Primele smartphone-uri Samsung Galaxy S9, noul model varf de gama al gigantului sud-coreean, vor fi livrate in Romania incepand din 9 martie - pentru cei care au facut pre-comenzi, cu o saptamana inainte de lansarea comerciala la nivel global. Pre-comenzile au început pe 25 februarie şi sunt…

- Descopera Moldova și Romania pe bicicleta, in cinci zile, parcurgand un traseu de poveste, pentru o cauza nobila. Cu alte cuvinte, participa la #HospiceBikeTour2018. Hospices of Hope Moldova incepe anul 2018 lansand inscrierea pentru participarea la #HospiceBikeTour2018. Anul acesta, cei care vor accepta…

- Tensiunile din peninsula Coreeana, care dureaza de mai bine de secol , sunt pe cale sa fie depasite. O delegație sud-coreeana a efectuat o vizita la Phenian, unde s-a intalnit cu liderul din Nord, Kim Jong Un.

- Spectacles de la Snapchat a reprezentat o pata neagra in istoria recenta a companiei Snap Inc., aducand pierderi de zeci de milioane de dolari intr-o companie care nu a avut niciodata profit. Cu toate acestea, In 2018 si 2019, compania pregateste doua noi generatii ale ochelarilor sai cu camera video,…

- Liviu Dragnea a spus ca a vorbit cu Frans Timmermans despre social-democratia din Europa si ca in centrul atentiei trebuie sa se regaseasca omul si nu institutiile. „Nici noi nu vrem sa ne ocupam si sa discutam permanent despre justitie", a sustinut el. Presedintele PSD a adaugat ca nu au discutat despre…

- Romexpo va așteapta la ediția de primavara a Targului de Turism al Romaniei, care are loc pana duminica 25 februarie, in noile pavilioane expoziționale, B1 și B2. Ajuns la cea de-a 39-a editie, evenimentul prezinta publicului larg cele mai avantajoase pachete de vacanța catre destinații fascinante din…

- Targul spaniol de arta contemporana ARCO s-a deschis miercuri la Madrid, in contextul unei polemici iscate de retragerea controversata a unei instalatii a artistului Santiago Sierra care evoca "detinutii politici" catalani, informeaza AFP. Organizatorul targului, compania publica IFEMA,…

- Romanii sunt asteptati cu mii de vacante cu reduceri de pana la 50% la editia de primavara a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care se va desfasura in perioada 22-25 februarie 2018 la Romexpo. Timp de patru zile, vizitatorii vor fi informati despre unele dintre cele mai frumoase si…

- O femeie din Comrat a reusit sa puna pe picioare o afacere mai putin obisnuita, finantata din bani europeni. Aceasta si-a deschis un mini centru Spa, unde vizitatorii se relaxeaza si obtin beneficii pentru organism.

- Tronsonul de aproximativ un kilometru al Bulevardului Unirii, de la intrarea in Buzau dinspre Ploiesti, intra intr-un amplu proces de modernizare. Proiectul la care se va lucra intens in lunile martie si aprilie prevede refacerea trotuarelor, infiintarea unor piste de bicicleta si ingroparea cablurilor…

- Veti regasi mai jos mai multe modele de subiecte la Limba romana, modele ce vor ajuta la pregatirea temeinica a cunostintelor la aceasta materie. Informatii despre calendarul Simularilor la Evaluarea Nationala gasesti aici. PROGRAMA examen Limba romana EVALUAREA NATIONALA Modele de…

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump Jr., si alte doua persoane au fost duse la spital, luni, dupa ce femeia a deschis un plic continand un praf alb neidentificat care, ulterior, s-a stabilit ca nu este periculos, au precizat oficiali din New York, citati de...

- Agentia Nationala Antidrog (ANA) va acorda in 2018 fonduri financiare nerambursabile in cuantum total de 935.000 lei, pentru sustinerea unor proiecte in cadrul Programului de Interes National (PIN) in domeniul prevenirii si asistentei medicale, psihologice si sociale a consumatorilor de droguri pentru…

- Bursa din București a deschis pe roșu dupa unda de șoc din SUA. Caderi masive s-au inregistrat și pe bursele din Europa și din Asia . La Bursa din Bucuresti, indicele BET are o cadere de 3,7%, iar cele 13 companii din componenta indicelui au caderi ce trec si de 5%, transmite Mediafax . Indicele Dow…

- Pentru a veni in intampinarea solicitarilor cetatenilor din cartiere si pentru eficientizarea activitatilor desfasurate in folosul acestora, incepand cu data de astazi, Politia Locala a Municipiului Bacau va initia o noua modalitate de colaborare cu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Grupul Automobile Bavaria, cea mai mare retea de dealeriBMW din Europa Centrala si de Est, îsi consolideaza pozitiade lider în cadrul dealerilor BMW, înregistrând o cresteretotala de peste 15% unitati noi si rulate livrate în anul 2017, înRomânia, respectiv…

- Numarul de autovehicule noi vandute in Romania, in 2017, a crescut cu 10,2% fata de anul anterior, pana la 156.527 de unitati, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, in cadrul conferintei de presa dedicata Salonului International de Automobile…

- Armata Romaniei va participa cu militari, tehnica si echipamente la evenimentul Bucharest Gaming Week, care va avea loc sambata si duminica la complexul expozitional Romexpo, in incinta pavilioanelor C4 si C5. Vizitatorii vor putea interactiona cu militari din Fortele Terestre, Fortele…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va pleda, in discursul sau din cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos (Elvetia), pentru un comert mondial 'deschis', dar in acelasi timp 'corect si echitabil', a declarat un inalt responsabil american, transmite vineri AFP. In fata…

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati, in 2017, cele mai cumparate produse din aceasta categorie fiind carcasele, husele, foliile de protectie si husele din categoria fashion, arata o estimare realizata de unul dintre distribuitorii de telefoane, accesorii…

- Un turist român a fost ranit duminica la New York, în apropiere de Empire State Building, dupa ce un individ înarmat a deschis focul în urma unei dispute cu alte persoane, în incident fiind raniti înca doi barbati, respectiv tinta atacatorului si un alt trecator,…

- Anul trecut s-au vandut in Romania aproape 4 milioane de smartphone-uri, iar pentru fiecare telefon inteligent cumparat s-au achizitionat cel putin doua accesorii, transmite compania Avenir Telecom. Astfel, piata locala de accesorii a depasit anul trecut pragul de 10 milioane de unitati.

- Familia Bosovici ocupa doua funcții de conducere in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț. Amandoi conduc doua din structurile cheie ale instituției: ea este director executiv buget – finanțe și el este director executiv direcția juridica. Interesant este ca veniturile anuale…

- Primul showroom de autoturisme, dedicat femeilor, s-a deschis in Arabia Saudita, la puțin timp dupa ridicarea interdicției de a conduce pe drumurile publice, potrivit BBC. Primele cliente potențiale au privit mașinile dintr-un mall din orașul Jeddah, așezandu-se la volan și au verificat sistemele de…

- Bitdefender prezinta la targul de tehnologie CES din Las Vegas cea de-a doua generatie a Bitdefender BOX, dispozitivul de securitate produs la Satu Mare care protejeaza gadgeturile inteligente conectate la internet. Noua generatie Bitdefender BOX ofera suport pentru dispozitivele Google Home si Amazon…

- Ceea ce parea a fi un accident rutier s-a dovedit a fi o moarte naturala. Un barbat de 55 de ani, din Cluj-Napoca, a sfarșit in trafic, pe strada Porțelanului din Cluj-Napoca. Barbatul a cazut pur și simplu de pe bicicleta și a murit, marți dimineața. Potrivit martorilor, barbatul nu a fost atins de…

- Romanii continua sa isi doreasca produse vestimentare, incaltaminte si accesorii de la branduri de top, astfel ca si-au marit bugetul mediu pe care l-au alocat, de la 150 de lei, in perioada ianuarie-iunie, la 245 de lei per produs, in intervalul iulie-decembrie 2017. In a doua jumatate a anului…

- Muzeul Iluziilor si-a deschis portile luni dimineata. Acesta va putea fi vizitat pe baza de rezervare, la iasi@muzeuliluziilor.ro sau numarul de telefon 0726.51.99.41, 0758.36.56.99. Durata unei vizite este de 60 de minute, iar pretul unui bilet este de 13 lei. Muzeul Municipal Iasi se afla pe strada…

- Transferul lui Coutinho la Barcelona nu l-a luat pe nepregatite pe Jurgen Klopp, cel care recunoaste ca brazilianul a insitat ca aceasta mutare sa devina posibila. Antrenorul lui Liverpool i-a asigurat pe fanii "cormoranilor" ca a facut tot ce a fost posibil pentru ca jucatorul sa ramana pe Anfield.…

- Romanii vor putea merge sa ia o paine de la magazin, si odata cu aceasta, sa retraga pana la 200 de lei de pe propriul card. Vorbim despre un nou concept, cel de cash back, cu care ne putem obisnui de anul acesta. Vanzatorii nu sunt obligati sa accepte tranzactia, iar clientii trebuie sa stie dinainte…

- De la sfarșitul acestei luni, romanii vor scapa de comisioanele cu care ii taxeaza bancile atunci cand scot bani de la bancomate. Atunci va intra in vigoare o lege care transpune o directiva Europeana. Și care va aduce mai multe gratuitati, mai ales pentru cei cu venituri mici.

- Romanii și-au permis iarna aceasta concedii in țara mai scumpe cu 6% fața de anul trecut. Pana acum au cheltuit pe vacanțe 15 milioane de euro, iar unii și-au prelungit sejururile pe Valea Prahovei sau in Bucovina pana dupa Sfantul Ion.

- Intr-un proiect de lege aprobat de Guvern se prevede posibilitatea ca cetateanul sa opteze pentru eliberarea unei carti electronice de identitate, cu sau fara imaginea impresiunilor papilare a celor doua degete aratatoare, sau a unei carti de identitate simple, fara CIP. Potrivit unui comunicat de presa…

- Medicii de familie au anunțat ca vor continua protestele și ca nu vor mai oferi servicii decontate, intrucat ”nu s-a finalizat niciuna dintre problemele pentru care protesteaza de mai bine de o luna”.

- Romanii ar putea beneficia de o noua sarbatoare legala in care sa nu se lucreze. O propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, depusa la Senat, prevede ca Vinerea Mare sa fie o zi libera. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati…

- Peste 78.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa și distractie aproximativ 15 milioane de euro, potrivit datelor centralizate de catre Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Din calculele FPTR, cheltuiala medie…

- Peste 78.000 de turisti romani si-au petrecut vacanta de Craciun in diferite destinatii din tara. Cheltuiala medie a fost de 500 de lei pe sejur, conform datelor furnizate de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).

- Romanii cred ca lucrurile merg intr-o directie gresita in tara lor si privesc cu pesimism anul care vine, arata un sondaj recent al Institutului Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES). Astfel, la intrebarea "Dupa parerea dvs., in ce directie merg lucrurile astazi in Romania?", 75% dintre…

- Masa de Craciun sigur va fi îmbelșugata, cu diverse bunatați. Românii țin la tradiția lor, de a mânca slaninuța cu ceapa roșie. Cât este de daunatoare aceasta șunca? Iata ce a spus dr. ing. Nicoleta Chira, Facultatea de Chimie, Universitatea Politehnica Bucuresti,…

- A fost convocat Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pentru astazi, ora 13:00, in Sala ldquo;Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ Consiliul Judetean Constanta.Pe ordinea de zi sunt urmatoarele 14 proiecte:Proiect nr.1 privind aprobarea asigurarii serviciilor de paza si monitorizare…

- Lucian Avramescu ”Va cacati pe centenar!” E un anunt-concluzie. Cine-l face? Cineva, explicit. Altii, inalti, intregesc spusa cu dibacii și acolade. Citesc scarboase anunturi care-mi cutremura sufletul. De la puterea executiva, de la partidele puterii și opozitiei, de la piticul academic Tudorel, ministru…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj tuturor romanilor, la 28 de ani de la Revoluție. Președintele Romaniei spune ca investigațiile din Dosarul Revoluției trebuie finalizate, iar crimele și abuzurile, pedepsite. De asemenea, președintele Romaniei vorbește și despre actualii politicieni,…

- Romanii au ales pentru petrecerea sarbatorilor din acest an destinatii europene consacrate, precum Londra si Roma, insa si-au indreptat atentia si spre destinatii mai putin cunoscute, precum Lisabona, Catania - Sicilia si Bologna, conform unei analize Vola.ro. Si destinatiile din Romania au…

- Atasamentul fata de friptura la tava si preparatele din porc se vede cu ochiul liber in macelarii, unde oamenii lasa sute de lei, pleaca incarcati, si tot au impresia ca n-au luat de ajuns. Desi in ultimii ani carnea de porc a fost "reabilitata" de specialistii in nutritie, exista cateva reguli daca…

- Daciana si Mircea Bule sunt doi romani care au pus bazele brandului „74 Street Bags“, firma care vinde genti realizate manual, dupa tehnici vechi, apreciate de clienti din toata lumea. Daciana (42 de ani) si Mircea (48 de ani) si-au amenajat atelierul in Oradea, dar principalii lor clienti sunt peste…

- Fondul de rezerva al Guvernului este in mod oficial gol. La dezbaterile pe legea bugetului de stat pe 2018, ultimii bani s-au dus la romanii de pretutindeni și la Radioul Public. Ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa a precizat ca in momentul dezbaterii bugetului Ministerului pe care il conduce,…

- Președintele Klaus Iohannis a comentat joi la Bruxelles pe marginea modului in care vor fi afectați de Brexit romanii care locuiesc in Mara Britanie. Șeful statului a spus ca prima faza a acordului Brexit satisface Romania.