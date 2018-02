Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea este din nou in mijlocul unui scandal cu procurorii DNA. De data aceasta, presedintele PSD ii acuza ca nu ii dau acces la propriul dosar in format electronic și se plange ca, pentru a copia fiecare fila a dosarului ar trebui sa plateasca undeva la 100.000 de euro. Suma ar fi insa de zece…

- Acesta este Calendarul Simularilor Calendarul simularii pentru Evaluare Nationala 2018: 5 martie - Limba si literatura romana 6 martie - Matematica 7 martie - Limba si literatura materna 16 martie - comunicarea rezultatelor. Simularea probelor scrise ale Bacalaureatului 2018 se va desfasura dupa urmatorul…

- O problema nerezolvabila de matematica, data elevilor la o scoala din China, a surprins internautii prin absurditatea acesteia. Conform IFL Science, problema suna in felul urmator: „Daca o nava are...

- O problema nerezolvabila de matematica dintr-o scoala din China i-a surprins pe internauti prin absurditatea acesteia: „daca o nava are la bord 26 de oi si 10 capre, ce varsta are capitanul vasului?". Au atras atentia si mai multe raspunsuri: „Capitanul trebuie sa aiba cel putin 18 ani pentru ca un…

- Sotii Lis se confrunta cu noi dificultati financiare, iar acest lucru a facut-o pe Oana sa ia noi masuri si sa inceapa sa vanda din hainele sotului ei.Fostul edil al Capitalei s-a aratat deranjat de initiativa sotiei sale si a decis sa se baricadeze in casa.„Relatia noastra e bazata pe un parteneriat.…

- Examenul de Evaluare Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a se va desfasura, in acest an, in perioada 11-14 iunie. Inscrierea pentru sustinerea probelor este in perioada 4-8 iunie. Primele rezultate vor fi cunoscute in 14 iunie, iar cele finale, pe 19 iunie. Desfasurarea Evaluarii Nationale pentru…

- Ok!: Ce anume știati unul despre celalalt?Laura: Eu nu știam nimic despre el la inceput.Cristian: Credea ca sunt ziarist. (rade)Laura: Nu știam nimic despre cariera lui politica, pentru ca nu ma uitam la televizor. L-am cunoscut online cand am primit un mesaj de „La mulți ani!“, de…

- Simularea examenelor din acest an școlar se va desfașura, la nivel național, in luna martie. Mai exact, simularea Evaluarii Naționale a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) are loc in perioada 5 – 7 martie, in timp ce simularea probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat este programata in…

- Elevii claselor a XI-a și a XII-a vor avea simularea probelor scrise de la examenul de Bacalaureat 2018 din 19 martie, prima testare fiind la Limba și literatura romana. Testul se va incheia in 21 martie pentru elevii din clasa a XI-a și in 22 martie pentru cei din clasa a XII-a, care vor susține și…

- Calendar simulare Evaluare Nationala pentru clasa a VIII - a 13 martie: Limba si literatura romana 14 martie: Limba si literatura materna (pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna) 16 martie: Matematica 31 martie:…

- Elevii din clasa a VIII-a dau simularea Evaluarii Naționale 2018 in perioada 5-7 martie, prima proba scrisa fiind la Limba și literatura romana. Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 16 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a.…

- Profesorii de la liceul din Vanju Mare riposteaza in urma deciziei Inspectoratului Scolar de a desfiinta de la anul una dintre cele trei clase de a IX-a a liceului, cea de matematica-informatica. Acolo invata acum cei mai buni elevi, iar liceul risca sa ramana fara clasa de elita. "In ultimii…

- Relatia dintre David si Victoria Beckham este, in ultima perioada, din ce in ce mai tensionata. Motivul principal al acestor tentiuni il reprezinta mutarea lui David in Florida, acolo unde a infiintat o echipa de fotbal.

- Dupa ce Liviu Dragnea a spus raspicat ca membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, daca au sustinere in CEx, lista oficiala a Cabinetului Dancila a confirmat intrarea in Executiv a mai multor politicieni cu probleme de integritate. Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri,…

- Cel mai mare concurs scolar fara taxa de participare, destinat elevilor din clasa pregatitoare - clasele I-VIII continua cu proba de matematica. Elevii care isi doresc sa participe s-au inscris deja, iar grilele pentru proba de matematica vor fi disponibile pe site-ul Comper, in contul fiecarui profesor…

- Probleme și la AFIR. Umbla vorbe destul de avizate precum ca dom’Țicau ar urma sa primeasca a treia cizma in trenu de aterizare pe scaun, dar nu la modu direct, ci palmat. Mai intai va descaleca un controloi din capitala, care ar urma sa controleze la spranceana tot ce s-a facut in instituție, dar mai…

- Zilele acestea este mare forfota in invatamant. Directorilor scolilor li se impune sa se incadreze in sumele prevazute de costul standard per elev, mult prea mic fata de nevoile unei unitati de invatamant. In plus, trecerea salarizarii cadrelor didactice de la primarii la inspectoratele scolare…

- Adunarea constituanta pro-guvernamentala a Venezuelei a decis sa organizeze alegeri prezidențiale anticipate pana la sfarșitul lunii aprilie. Nicolas Maduro vrea sa profite de haosul din randul opoziției și sa iși asigure un nou mandat in plina criza economica, scrie BBC News. Președintele Nicolas Maduro…

- Fundația Orange lanseaza a doua ediție a #Digitaliada, concurs national ce premiaza cele mai bune materiale digitale educaționale pentru ciclul gimnazial. Competiția se desfașoara pe www.digitaliada.ro , in perioada 22 ianuarie – 15 martie 2018 iar materialele vor fi evaluate de o comisie de experți…

- COMPER 2018. Elevii din clasa pregatitoare și din clasele I-VIII din școlile private și de stat din mediul rural și urban, dar și din alte țpri in care se preda in limba romana pot participa la examen. Scopul concursului COMPER este evaluarea competențelor matematice și de comunicare in limba romanii,…

- Comper este un concurs online, iar grilele pentru elevi sunt disponibile pe site-ul Comper, in contul fiecarul mentor, dupa finalizarea inscrierii. Descarcarea acestora se face gratuit, personalizat pentru fiecare elev inscris in concurs, prin accesarea meniului Editia curenta -> Etapa I -> Grile de…

- CALENDAR BACALAUREAT 2018: Bacalaureatul care incepe luna viitoare, deci mai este foarte putin timp pana la primele probe. Una dintre modificarile importante se va aplica chiar din luna urmatoare, deoarece elevii de clasa a XII-a vor sustine examenul de Bacalaureat dupa o metodologie noua. Mai exact,…

- EVALUAREA NATIONALA 2018. Inscrierea la Evaluarea Naționala se va face in perioada 4-8 iunie 2018 (8 iunie 2018 fiind și data la care se finalizeaza cursurile la clasa a VIII-a in acest an școlar). Prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Naționale, adica cea de limba si literatura romana,…

- Dacia Logan pastreaza pentru cel de-al 13-lea an consecutiv pozitia de cel mai bine vandut automobil din Romania, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) datorita pretului si echiparii sale. Pe locul secund insa, a urcat SUV-ul Duster, devansand modelul…

- La școala ați invațat mulțimea numerelor naturale, mulțimea numerelor intregi și așa mai departe, dar v-ați gandit vreodata care este suma tuturor numerelor naturale? Parca v-ati gandi ca ar trebui sa fie infinit, nu? Totuși, raspunsul adevarat este -1/12, iar in acest articol tocmai acest lucru vom…

- Saptezeci de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in municipiul Bucuresti si in judetul Ialomita. Numarul imbolnavirilor de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la 10.268.Citește și: Liviu Dragnea anunța REFERENDUM: 'Da, cat…

- De vina pentru acest recall masiv este un sistem auxiliar de preincalzire al motorului care poate duce la aparitia unui incendiu chiar si cand masina este in mers. Acest sistem este integrat in instalatia de aer conditonat automata a masinilor si se activeaza cand temperatura…

- Academia Rapid va pierde cu 0-3 meciul cu Tricolor, din 26 septembrie, pe care il caștigase pe teren cu 3-1, a hotarat Comisia de Disciplina a AMFB. Motivul? Folosirea unui fotbalist fara drept de joc, Cristian Muscalu, caz despre care GSP a scris in ultimele luni "Muscalu a a obținut dreptul de joc…

- Iata 3 dintre modificarile vrea sa faca ministrul, incepand cu anul 2018. 1. Profesorii necalificati "Avem necalificati aproape 5.000 de colegi, 4.700 de profesori necalificati. Suntem singurul stat care avem personal necalificat din Uniunea Europeana. Nu exista niciun alt stat care sa mai aiba profesori…

- Ivanka Trump, fiica si consilierul prezidential al lui Donald Trump, precum si sotul ei, Jared Kushner, consilier la Casa Alba, au fost dati în judecata sub acuzatia ca au omis sa îsi declare toate bunurile în declaratia de avere. Avocatul Jeffrey Lovitky considera ca Trump…

- Adunarea generala a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti a decis, cu unanimitate, sustinerea formelor de protest anuntate de magistrati. ''La data de 18.12.2017, a avut loc adunarea generala a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Serviciul de Internet Banking al ING, Home'Bank, a functionat cu dificultate pentru o parte dintre clientii bancii, problema fiind in curs de rezolvare. Banca olandeza a anuntat ca pe durata acestei dificultati tehnice clientii au putut sa isi foloseasca cardurile si sa efectueze operatiuni prin…

- Problemele din invatamantul romanesc par fara sfarsit. Acum un manual de clasa a II-a surpinde si socheaza. Elevii de doar 8 ani sunt indemnați sa faca un experiment de-a dreptul șocant! Totul este prezentat in auxiliar „Matematica si Explorarea mediului”.Vezi AICI ce scrie in acel manual…

- In judetul Timis, manualele pentru elevii de clasa a V-a au ajuns in scoli, insa multi dintre profesori se plang ca au fost concepute mai degraba pentru liceeni sau studenti si nu pentru copii de zece ani. In cazul unuia dintre manualele de biologie, se poate spune ca exista un munte de concepte si…

- Guvernul va acorda ajutoare de urgența in suma totala de 250.800 de lei pentru sprijinirea a 70 de familii si persoane singure afectate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase ori probleme grave de sanatate ce pot conduce la riscul de excluziune ...

- Guvernul va acorda ajutoare de urgența in suma totala de 250.800 de lei pentru sprijinirea a 70 de familii și persoane singure afectate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase ori probleme grave de sanatate ce pot conduce la riscul de excluziune sociala, se arata intr-un comunicat al…

- Berbec Iti vei da seama ca relatiile adevarate se bazeaza si pe compromisuri. Astfel, vei deveni mai sensibila si vei lua in considerare si parerea jumatatii tale. Desi nu este de cele mai multe ori usor, incearca sa porti discutiile deschis, sa fii cat mai clara si sa eviti astfel neintelegerile…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a facut precizari cu privire la scandalul declansat la nivel national si care face referire la prezenta substantei „Imazalil” in citrice. ANSVSA subliniaza ca Imazalilul este o substanta utilizata pentru protectia plantelor (pesticid),…

- Deea si Dinu Maxer se mandresc cu fiul lor talentat, insa recunosc ca Andreas a avut probleme la scoala. Se pare ca micutul nu a inceput cu bine relatia cu invatatoarea, insa acum nu sunt motive de ingrijorare.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat ca se pregatesc modificari la examenul de Evaluare Nationala. Absolventii de clasa a VIII-a vor fi testati la mai multe discipline. Intrebat daca vor fi modificari in ceea ce privește admiterea la liceu sau examenul de Bacalaureat, ministrul Educatiei, Liviu…

- O profesoara de matematica din cadrul Colegiului National Al. I. Cuza din Ploiesti este acuzata de parintii unor elevi ca i-a umilit si traumatizat pentru ca le-a tuns parul in clasa, in fata colegilor. Profesoara, care este si diriginta copiilor, si-a recunoscut vina, dar a precizat ca baietii nu respectau…

- Madalina Ghenea trece prin momente grele in relația ei. Actrița s-ar fi desparțit de iubitul ei, cu care are o fetița, dupa ce acesta ar fi inșelat-o. Dupa ce au fost surprinși certandu-se in public, Madalina a publicat pe Instagram un mesaj care a starnit numeroase reactii pe Instagram. Postarea ei…

- O problema simpla de matematica stârneste furtuna pe Internet! Asadar, 6:2(1+2) = ? Care e rezultatul corect? Internautii sunt împartiti în doua tabere: unii spun ca rezultatul problemei este 1. Altii spun ca este 9. Cine are dreptate? Adunarea dintre paranteze…

- Genuflexiuni din carti, limba romana și matematica de pe fise selectate de profesori. Așa invața elevii de clasa a V-a. Manualele nu le-au primit la inceputul anului si abia acum se distribuie. Ministrul Educației spune ca, deocamdata, soluția sunt carțile in format digital. Primul an din ciclul gimnazial…

