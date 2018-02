Stiri pe aceeasi tema

- Aproape trei mii de elevi din Gorj susțin, de ieri, prima sesiune de Bacalaureat din acest an. Proba orala in limba romana se va incheia astazi. „Sunt planificați luni și marți, in fiecare zi se descarca 100 de variante. Sunt planificați pe ore, la școlile de proveniența”, a precizat…

- In fiecare an, pe data de 22 martie, la nivel international se sarbatoreste Ziua Mondiala a Apei. In 2018, acest eveniment va avea ca tema „Natura si apa“. Cu aceasta ocazie, societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti organizeaza doua actiuni in cadrul Programului Educational Piky, si anume: ・ Concursul de…

- Prima sesiune a examenului national de bacalaureat incepe luni, 12 februarie, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A), conform calendarului aprobat prin ordin al ministrului Educatiei Nationale.

- Libertatea te ajuta sa te pregatești pentru probele orale la Bacalaureat 2018. Profesoara de informatica Filonela Rodica Balașa, de la Colegiul Național „Grigore Moisil” din București, le spune candidaților la Bacalaureat ce trebuie sa știe pentru rezolvarea cerințelor de la proba de evaluare a competențelor…

- ”Anul 2018 va fi anul razbunarii populismului. Ceea ce am vazut in 2017, o serie de masuri populiste, probabil pornite mai devreme, de obicei se iau inainte de alegeri, si ceea ce vorbim azi cu salariile ca s-au marit cu 20%, nu s-au marit, ba au scazut, este o forma a razbunarii populismului. Populismul…

- Veti regasi mai jos mai multe modele de subiecte la matematica, modele ce vor ajuta la pregatirea temeinica a cunostintelor la aceasta materie. Modele de subiecte matematica Evaluare Nationala. Testele sunt elaborare in conformitate cu programa la aceasta materie, programa care a ramas neschimbata…

- O profesoara din Oradea este, in opinia reprezentantilor unui gigant IT, unul dintre cei mai inovatori dascali din lume! A reusit, prin metode simple, sa faca lectiile de limba romana mult mai atractive.

- CALENDAR CAPACITATE 2018, conform EDU.RO. Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura acestui an scolar, primul semestru se incheie vineri, 2 februarie 2018, cand elevii intra in vacanta, iar semestrul al doilea va incepe in 12 februarie si se va incheia in 15 iunie. Urmatoarea…

- Acesta este Calendarul Simularilor Calendarul simularii pentru Evaluare Nationala 2018: 5 martie - Limba si literatura romana 6 martie - Matematica 7 martie - Limba si literatura materna 16 martie - comunicarea rezultatelor. Simularea probelor scrise ale Bacalaureatului 2018 se va desfasura dupa urmatorul…

- Pleonasmul se numara printre cele mai frecvente greseli de exprimare ale romanilor. Dorinta de a fi mai convingator, neatentia, slabirea autocontrolului sau ignoranta sunt principalele cauze care genereaza pleonasmele.

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, elevii de clasa a VIII-a vor incepe probele pe 5 martie, cu simularea la Limba romana, vor continua a doua zi, pe 6 martie, cu cea la Matematica, iar rezultatele vor fi comunicate pe 16 martie. Elevii din clasele a XI-a si a XII-a vor sustine simularile…

- Elevii claselor a XI-a și a XII-a vor avea simularea probelor scrise de la examenul de Bacalaureat 2018 din 19 martie, prima testare fiind la Limba și literatura romana. Testul se va incheia in 21 martie pentru elevii din clasa a XI-a și in 22 martie pentru cei din clasa a XII-a, care vor susține și…

- Calendar simulare Evaluare Nationala pentru clasa a VIII - a 13 martie: Limba si literatura romana 14 martie: Limba si literatura materna (pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna) 16 martie: Matematica 31 martie:…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu l-a aparat pe Valentin Popa, ministrul propus pentru Educație, dupa ce pe internet a aparut un colaj video in care acesta face numersoare greșeli de limba. Printre altele, acesta vorbeste despre ”pamblica” si despre faptul ca ”le sunt interzise accesul la o astfel…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca ministrul propus pentru Educatie, Valentin Popa, trebuie judecat dupa realizari si a admis "ca are niste lacune", nefiind profesor de limba romana". Intrebat daca e multumit de Valentin Popa, ministrul propus pentru Educatie care…

- Traim intr-o societate in care oamenii sunt divizati pe criteriul etnic, iar aceste divizari impart societatea intre etnicii majoritari moldoveni care se straduiesc sa-si construiasca o identitate proprie sau inrudita cu cea ronaneasca in timp ce pe de alta parte slavii

- Amita Bhose a venit in Romania comunistacu sotul ei, care era inginer geolog. A facut niste cursuri de limba si cultura romana pe o bursa a statului roman. Cand a inceput sa citeasca in romaneste, s-a petrecut intr-o buna zi declicul. A citit in manualul ei de limba romana ceva care avea sa-i schimbe…

- BAC 2018. Calendar SIMULARI Simularile vor incepe pe 13 martie cu proba scrisa la limba si literatura romana. Pe 14 martie se va sustine simularea la limba materna pentru ambele examene nationale, iar pe 15 martie, elevii claselor a VIII-a vor da simularea la matematica, iar cei de clasa a XII-a,…

- CALENDAR BACALAUREAT 2018: Bacalaureatul care incepe luna viitoare, deci mai este foarte putin timp pana la primele probe. Una dintre modificarile importante se va aplica chiar din luna urmatoare, deoarece elevii de clasa a XII-a vor sustine examenul de Bacalaureat dupa o metodologie noua. Mai exact,…

- Prima acțiune a Asociației „Calea Neamului” din acest an s-a desfașurat in județul Harghita, la Doboi, o veche așezare romaneasca, aparținand comunei Plaieșii de jos. O localitate candva romaneasca unde traiau 500 de familii de romani din care azi au mai ramas 50, și acelea maghiarizate, pentru…

- Fostul premier, Dacian Cioloș, intra și el pe lista politicienilor care nu stapanesc limba romana, printr-o postare pe pagina sa oficiala de Facebook. Cioloș dovedește ca nu cunoaște bine conjugarea verbelor, folosind verbul „a inșela” intr-o forma greșita destul de frecvent intalnita. „Daca oamenii…

- EVALUAREA NATIONALA 2018. Inscrierea la Evaluarea Naționala se va face in perioada 4-8 iunie 2018 (8 iunie 2018 fiind și data la care se finalizeaza cursurile la clasa a VIII-a in acest an școlar). Prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Naționale, adica cea de limba si literatura romana,…

- Intrebat cum vede demersul Ambasadei Germaniei, Iordache a spus: ”Cele doua fome, in romana si engleza au fost transmise MAE, iar rolul MAE este sa poarte dialog. Ca sa le transmitem in romana, engleza, germana sau alta limba, nu avem nicio problema. Am considerat ca este necesar pentru ca au aparut…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, l-a indemnat pe un alt deputat, de la UDMR, Korodi Attila, sa-i invețe pe copiii sai limba romana, pentru ca aceștia sa poata ințelege desenele animate atunci cand merg la cinematograf, iar filmele sunt dublate sau titrate in romana. Indemnul a fost facut…

- La articolul 60, dupa alin. (2) din OG nr. 39/2005 se introduce un nou alineat, alin. (3), care specifica: ”Exploatarea prin proiectie publica a filmelor cinematografice ori a videogramelor se poate realiza numai daca acestea sunt traduse ori dublate in limba romana, cu exceptia cazurilor in care…

- Voq.ro Ovi lanseaza single-ul “Iernile” In prag de sarbatori, Ovi lanseaza “Iernile”, o piesa plina de emotie, dedicata anotimpului rece. Piesa este compusa de catre artist impreuna cu Gabriel Huiban, iar de productie s-a ocupat Gala Records.“Este dorinta mea de cand m-am intors in Romania sa lansez…

- Dupa ce Guvernul a avizat limba romana drept limba de stat in Contituție, Președintele Igor Dodon, a reacționat pe Facebook, susținand ca „este profund ingrijorat de aceste tentative de divizare a societații moldovenești", și susține ca Constituția R.Moldova este incalcata.

- Guvernul susține inițiativa legislativa de modificare a articolului 13 din Constituția Republicii Moldova prin substituirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu „limba romana”, noteaza NOI.md. Astfel, in Legea Suprema limba romana ar putea fi numita limba de stat a Republicii Moldova. Propunerea legislativa…

- Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) din cadrul Consiliului Europei a decis sa ceara Romaniei ca pana in 15 ianuarie 2018 sa prezinte informatii in legatura cu modificarile la legile justitiei, care sa fie analizate la reuniunea GRECO din martie. Vor fi facute evaluari urgente ale proiectelor…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), Andreea Pastirnac, a declarat vineri ca obiectivul Romaniei in dialogul cu autoritațile ucrainene, in privința prezervarii limbii romane pentru romanii din aceasta țara, il constituie continuarea cultivarii interesului pentru limba romana al membrilor…

- Ca sa-i invete romana pe copiii Valea Timocului, Una Vasiljevic isi plateste singura benzina ca sa faca naveta, isi face singura materialele didactice, dandu-si aproape jumatate din salariu pe asta, si vrea chiar sa scrie un manual.

- Ai cunostinte solide de limba romana, vrei sa locuiesti permanent in Marea Britanie si sa ai un salariu intre 19.970 si 23.124 de lire sterline? Ei bine, politistii britanici din comitatele Devon si Cornwall te pot ajuta sa-ti indeplinesti visul. Potrivit anuntului facut public de catre autoritatile…

- Fostul ministru Daniel Funeriu, in prezent pe un post diplomatic al UE in Republica Moldova, anunta un "progres substantial" pentru dreptul romanilor din Transnistria de a invata in limba romana."Progres substanțial privitor la invațarea in limba romana in regiunea transnistreana: scolile…

- Ziarul rus „Komersant” scrie ca a aflat despre faptul ca autoritatile de la Chisinau ar fi elaborat, inca la sfarsitul acestei veri, un plan de reintegrare a Republicii Moldova. Documentul are opt pagini si ar urma sa fie prezentat partenerilor internationali in cel mai scurt timp.

- Departamentele de poliție din Devon și Cornwall recruteaza ofițeri aplicațiile fiind deschise și maine, 28 noiembrie. Poliția spune ca dorește oameni dedicați, pozitivi și empatici sa lucreze cu comunitatea și sa abordeze infracționalitatea.

- Cele opt școli cu predare in limba romana din regiunea transnistreana vor activa in regim normal, conform unui protocol semnat intre Chișinau și Tiraspol la Tighina (Bender) la sfarșitul saptamanii trecute.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca a primit asigurari din partea omologului sau din Ucraina cu privire la invațamantul in limba romana din statul vecini. In urma intrevederii cu Petro Poroșenko, șeful statului a precizat ca va fi “o evoluție inspre soluționare”. Presedintele Klaus Iohannis a…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o întâlnire bilaterala cu președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, în cadrul careia cei doi au discutat despre modificarile aduse Legii Educației din Ucraina, care limiteaza predarea în limba

- Igor Dodon da asigurari ca va bloca initiativa legislativa ce prevede modificarea Constitutiei, prin inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu „limba romana” ca limba de stat. Mai mult ca atat, seful statului sustine ca a gasit si numarul necesar de deputati care se vor impotrivi sa voteze pentru…

- Dezvelirea grupului statuar Otilia Marchis-Ady Endre a fost o manifestare organizata sambata 18 noiembrie 2017 de catre Primaria Carei, Primaria care nu are niciun roman in conducere. A fost un eveniment care va ramane ca unul rusinos in istoria orasului in care traiesc impreuna romani, maghiari,…

- Igor Dodon a votat duminica, 19 noiembrie, la referendumul de revocare din functie a primarului general de Chisinau pe un buletin de vot in limba romana, chiar daca presedintele tarii a solicitat unul in limba moldoveneasca.

- In cadrul sedintei Parlamentului de joi, 16 noiembrie, deputatul PDM Corneliu Dudnic l-a felicitat pe judocanul moldovean Dorin Gotonoaga cu prilejul castigarii de catre acesta a medaliei de aur la Campionatul European. Faptul ca parlamentarul a adresat mesajul in limba rusa, l-a nemultumit pe liberalul…

- Inițiativa legislativa care prevede modificarea articolului 13 din Constituția Republicii Moldova și introducerea sintagmei "limba romana" in locul celei "moldovenești" a fost avizata pozitiv miercuri de Comisia parlamentara pentru cultura, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media

- Presedintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, afirma ca limba pe care o vorbeste este cea romana. Cu toate acestea, democratul sustine ca nu e o idee buna ca proiectul de modificare a Constitutiei, prin care sintagma „limba moldoveneasca” sa fie inlocuita cu „limba romana”, sa fie adus in discutii…