Modele ale Audi, Volkswagen, Suzuki si Ford, testate de Euro NCAP

- Platforma modulara MEB, dedicata mașinilor electrice care vor rezulta din dezvoltarea conceptelor Volkswagen ID și ID Buzz, este gata sa fie folosita de grupul german pentru proiectul ambițios de lansare a viitoarelor modele cu emisii zero. Volkswagen, Skoda, Seat și Audi sunt cele 4 branduri care vor…

- Volkswagen va incheia producția modelului Beetle in 2019, una dintre cele mai cunoscute modele de automobile din lume. Compania germana a declarat ca producția se va incheia la uzina din Mexic...

- Celebrul VW Beetle sau “Broscuța”, dupa cum este cunoscut in Romania, va fi scos din producție in iulie 2019, a anunțat producatorul auto german. Aflat in prezent la cea de-a treia generație, Beetle este unul dintre cele mai longevive și mai cunoscute modele ale companiei germane, in ciuda alaturarii…

- Volkswagen a anuntat ca vrea sa foloseasca tehnologia imprimantelor 3D pentru anumite piese care sa fie integrate in viitoarele generatii de modele. Nemtii sustin ca, in curand, numarul pieselor imprimate 3D va creste semnificativ in structura unei...

- Dieselgate, scandalul legat de modele cu motoare diesel poluante ale grupului auto german Volkswagen, s-ar putea reaprinde dupa ce unele surse au declarat ca falsificarea cotelor de noxe este un fenomen intalnit si la unele modele dotate cu motoare pe benzina ale constructorului.

- Ex-patronul grupului Volkswagen (WW), Martin Winterkorn și-ar fi aranjat puțin batranețile și și-ar fi asigurat o mica suma de numai 10 milioane de euro in conturile elvețiene. De ce? Pentru ca, așa cum el insuși declara, acești bani ii sunt necesari pentru a se apara in fața acuzațiilor aduse de…

- In iunie, Dacia a vandut 5.473 vehicule pe piata spaniola, in crestere cu 19,6% fata de perioada similara din 2017, cand a inmatriculat 4.575 unitati. Cel mai semnificativ avans al livrarile l-a inregistrat in iunie brandul Volkswagen (35,2%), urmat de Seat, subsidiara a grupului Volkswagen…