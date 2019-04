Model pentru România: Polonia le-a venit de hac celor de la Uber Polonia va cere companiei de transport Uber sa utilizeze soferi care detin o licenta de taxi incepand de anul viitor, potrivit unui plan aprobat marti de cabinetul de la Varsovia destinat sa creeze o concurenta corecta, transmite Reuters. Soferi de taxi din Polonia au organizat mai multe proteste in care au cerut aceleasi reguli pentru ei si pentru soferii firmelor de transport de tipul Uber, care au devenit foarte populare in orasele din Polonia spre nemultumirea soferilor de taxi autorizati care sustin ca cei de la Uber au scazut preturile pe piata. Soferi de taxi intentioneaza sa organizeze… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Varsovia sustine o amanare a datei Brexitului daca deputatii britanicilor resping inca o data, vineri, acordul retragerii, a anuntat premierul polonez Mateusz Morawiecki, la finalul unei intalniri cu negociatoru-sef UE al Brexitului Michel Barnier, relateaza Reuters potrivit news.ro.Cele doua…

- Maas a declarat pentru televiziunea ZDF ca tarile precum Romania, Ungaria si Polonia au primit fonduri UE mai mari decat contributia lor, potrivit Reuters. „Sunt principii de baza pe care toti trebuie sa le respecte,” a spus Maas la ZDF. Referitor la membrii care incalca aceste principii, „va trebui…

- Guvernul de la Varsovia continua cu planurile vizand constructia unui canal prin regiunea adiacenta deltei fluviului Vistula, pentru a permite accesul direct din portul polonez Elblag in Marea Baltica, fara trecere prin apele teritoriale ruse, in pofida ingrijorarilor exprimate de activisti de mediu…

- Guvernul de la Varsovia continua cu planurile vizand constructia unui canal prin regiunea adiacenta deltei fluviului Vistula, pentru a permite accesul direct din portul polonez Elblag in Marea Baltica, fara trecere prin apele teritoriale ruse, in pofida ingrijorarilor exprimate de activisti de mediu…

- Aproape 600 de militari americani vor fi stationati la Baza M. Kogalniceanu Puscasi marini americani. Foto: Reuters. Aproape 600 de militari americani din fortele terestre sunt asteptati sa ajunga în România din Polonia, cu tancuri, vehicule de lupta si elicoptere, anunta…

- Statuia unui preot catolic din Polonia a fost vandalizata, in contextul in care prelatul este acuzat de pedofilie. Distrugerile au avut loc in noaptea de miercuri spre joi, la Gdansk, in timp ce joi dimineața Papa Francisc deschidea la Vatican o reuniune dedicata combaterii pedofiliei printre fețele…

- Ministerul iranian de Externe a convocat duminica un diplomat polonez de rang inalt pentru a critica decizia Poloniei de a gazdui un summit organizat de SUA cu scopul promovarii stabilitatii in Orientul Mijlociu, cu accent pe contracararea influentei Iranului, relateaza site-ul agenției Reuters,…

- Statele Unite planuiesc sa gazduiasca impreuna cu Polonia, la Varsovia, un summit privind Orientul Mijlociu, in special Iranul, a informat Departamentul de Stat american vineri, scrie Reuters, potrivit news.ro.Citește și: S-a aflat! Cine e, de fapt, romanul care a realizat din ‘umbra’ discursul…