Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a primit in perioada 2015 – 2018 solicitari de finanțare pentru investiții in exploatațiile agricole in valoare de 1,536 miliarde de euro, depuse de catre 3.625 de fermieri. Dintre acestea, AFIR a selectat pentru finanțare 1.617 proiecte de investiții,…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a publicat pe pagina oficiala de internet un model de cerere pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru beneficarii submasurilor (sM) 6.1 -Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri si 6.3 -Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici din cadrul Programului…

- Valoarea solicitarilor de finantare pentru investitii in exploatatiile agricole a depasit, in perioada 2015 – 2018, suma de 1,5 miliarde de euro, a anuntat Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), intr-un comunicat de presa, transmis vineri AGERPRES . Din totalul solicitarilor, depuse…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a primit in perioada 2015 – 2018 solicitari de finanțare pentru investiții in exploatațiile agricole in valoare de 1,536 miliarde de euro, depuse de catre 3.625 de fermieri. Dintre acestea, AFIR a selectat pentru finanțare 1.617 proiecte de investiții,…

- Conform Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale nu este obligatoriu ca IFN-urile sa fie inscrise in vreo asociatie de profil. Beneficiarul care solicita acest tip de sprijin financiar trebuie sa aiba un proiect selectat pentru finantare in cadrul uneia din sub-masurile Programului…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) și-a propus sa inregistreze toate terenurile agricole pentru care se acorda subvenții europene pana-n anul 2020, a declarat directorul Agenției, Radu Codruț Ștefanescu, pentru Capital. Astfel, din totalul de 3.181 UAT-uri din Romania,…

- Fermele mici, tinerii fermieri și agricultorii din zona montana vor avea acces la imprumuturi avantajoase prin Fondul European de Investiții, anunța MADR, intr-un comunicat. Bugetul alocat pentru acest instrument prin Programul National de Dezvoltare Rurala este de 93,87 milioane euro din Fondul European…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale vine in sprijinul beneficiarilor publici ai Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 -2020 (PNDR 2020), carora le pune la dispozitie o informare sintetica privind etapele pe care acestia trebuie sa le parcurga dupa incheierea contractului de finantare.…

- Sprijinul cuplat pentru bovinele de carne are, la acest moment, cel mai mare cuantum din zootehnie. Crescatorii de bovine de carne, eligibili pentru sprijinul cuplat, au incasat de la APIA pentru anul 2017 un sprijin cuplat de 519,9658 euro/cap de animal, adica 2.391,47 lei/cap de animal. Numarul minim…

- Beneficiarii publici ai Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020) pot solicita, dupa semnarea contractului de finantare, un avans financiar de pana la 50% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca detin un dosar de achizitie avizat si prezinta o garantie financiara in…

- Beneficiarii publici ai Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020) pot solicita, dupa semnarea contractului de finantare, un avans financiar de pana la 50% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca detin un dosar de achizitie avizat si prezinta o garantie financiara in…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a incheiat, prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), peste 2.100 de contracte de finantare care au ca obiect investitii apicole, informeaza joi institutia. Valoarea totala a contractelor de finantare este…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) sprijina, prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), investiții in sectorul apicol. De la demararea Programului și pana in prezent, AFIR a incheiat peste 2.100 de contracte de finanțare care au ca obiect investiții…

- Senatul Romaniei a adoptat Legea privind aprobarea Programului de susținere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproducție. Legea instituie un ajutor de stat pentru crescatorii de suine, acordat in perioada 2018-2020, pentru realizarea de locuri noi de cazare in ferme de reproducție noi…

- Anul acesta, Programul pentru tomate cultivate in spații protejate va beneficia de o alocare de 180 de milioane de lei, care vor fi imparțite fermierilor care solicita subvenția de 3.000 de euro, a anunțat ministrul Agriculturii, Petre Daea. Bugetul este similar cu cel din 2017, dar numarul fermierilor…

- Astfel, indicatorul Line Pack, care arata volumul efectiv de gaze care se afla in sistem intr-un anumit moment, era, miercuri, la ora 9:00, la nivelul de 33,6 milioane de metri cubi, cu putin peste limita de 33 de miloane de metri cubi, care indica intrarea intr-o stare de risc.Transgaz…

- Vești bune pentru elevii și parinții acestora, din Ghermanești. Pana la jumatatea lunii septembrie, cladirea noii școli va fi data in folosința. Primaria Snagov a semnat, pe 22 februarie, contractul de execuție a lucrarilor, care vor incepe de indata ce vremea o va permite. Articol aparut in nr. 391…

- "Incepand cu data de 16 octombrie 2017, pentru Campania 2017, s-a autorizat la plata suma totala de 2,073 miliarde euro, reprezentand avans si plata regulara, din care 1,396 miliarde euro s-au platit din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), 448,58 milioane euro din Fondul European Agricol…

- Incepand cu anul de cerere 2019, statutul de fermier activ se stabilește și prin verificarea inregistrarii persoanelor fizice și juridice și a formelor asociative de persoane fizice sau juridice, pentru activitațile lor agricole, in Registrul contribuabililor/platitorilor, organizat de ANAF, anunța…

- Fermierii vor beneficia de garantii de stat in procent de 80% din valoarea creditului de productie pentru procesarea produselor si realizarea productiilor agricole, incepand din 2018, impactul estimat al acestei masuri fiind de 87 de milioane de euro, potrivit Programului de guvernare 2018-2020. „Programul…

- Potrivit programului de guvernare, incepand din 2018, fermierii romani vor beneficia de eliminarea impozitului pe terenurile agricole lucrate si impozit zero pentru tractoare si utilaje agricole, insa aceste masuri vor fi luate de Ministerul Finantelor Publice. Alte masuri prevad cadastrarea de catre…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca, pana la data de 31 ianuarie 2018, a autorizat la plata un numar de 700.111 fermieri unici care au depus Cerere de plata in cadrul Campaniei 2017.Astfel, incepand cu data de 16 octombrie 2017, pentru Campania 2017, s a autorizat la…

- Un numar de 700.111 de fermieri au primit, pana la data de 1 februarie, suma de 1,767 miliarde de euro, in urma cererilor de plata depuse in cadrul Campaniei 2017, a anuntat, joi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa. Astfel, incepand cu data de 16 octombrie…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anuntat ca, pana la data de 31 ianuarie, a autorizat la plata un numar de 700.111 fermieri unici care au depus Cerere de plata in cadrul Campaniei 2017. Astfel, incepand cu ...

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anunțat ca primește in perioada 29 ianuarie – 30 aprilie solicitari pentru finanțarea proiectelor de inființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvolta proiecte pilot și noi produse in sectorul agricol și in cel pomicol, in cadrul…

- Excedentul bugetelor locale, inregistrat la data de 31 decembrie 2017, trebuie diminuat cu sumele destinate implementarii proiectelor de investitii care beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile prin PNDR 2020, in vederea elaborarii corecte a bugetelor locale aferente anului 2018,…

- In scopul accelerarii controlului administrativ și pe teren in perioada optima, acordarii avansului din subvenții și plaților finale, ministrul Agriculturii a devansat doua termene prevazute in forma inițiala a Ordinului nr.15/2018. In forma inițiala a actului administrativ aceste termene erau: ● 4…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) primește in perioada 29 ianuarie – 30 aprilie 2018 solicitari pentru finanțarea proiectelor de inființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvolta proiecte pilot și noi produse in sectorul agricol și in cel pomicol prin submasurile…

- In prezent, fermierii vasluieni pot accesa fonduri europene pe doua submasuri: 6.5 “Schema pentru micii fermieri“, precum și submasura 4.1a „Investiții in exploatații pomicole“ din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020. In februarie urmeaza sa se redeschida submasura 4.1…

- Intreprinzatorii din mediul rural pot atrage o finantare nerambursabila consistenta, in valoare de pana la 500.000 de euro pe proiect, pentru investitii in sectoarele agrar si pomicol. Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) va primi, in perioada 29 ianuarie – 30 aprilie, solicitari pentru…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anunțat ca primește in perioada 29 ianuarie – 30 aprilie solicitari pentru finanțarea proiectelor de inființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvolta proiecte pilot și noi produse in sectorul agricol și in cel pomicol, in cadrul…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) primește in perioada 29 ianuarie – 30 aprilie 2018 solicitari pentru finanțarea proiectelor de inființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvolta proiecte pilot și noi produse in sectorul agricol și in cel pomicol prin submasurile…

- Praf in ochii agricultorilor. Finanțare de 12 milioane de euro pentru produse noi Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anunțat ca primește in perioada 29 ianuarie – 30 aprilie solicitari pentru finanțarea proiectelor de inființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvolta…

- Banca Europeana de Reconstructie și Dezvoltare (BERD) a decis sa aloce suma de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului financiar la magistrala de Metrou M6 (1 Mai – Otopeni, n.r.) a anuntat ministrul Transporturilor, Felix Stroe. La sfarșitul anului trecut, Ministerul Transporturilor…

- Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR) anunța ca demareaza verificari in teren pentru toate cererile de finanțare depuse de fermieri pe submasurile 6.1 și 6.3 din PNDR 2020. Este vorba despre doua dintre cele mai accesate linii de finanțare nerambursabila din PNDR 2020: submasura 6.3 Sprijin…

- Tinerii fermieri care au obtinut finantari nerambursabile pentru investitii vor fi vizitati in perioada urmatoare de reprezentantii Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Mai exact, functionarii agenției de plați vor efectua controale in teren pentru acele ferme care au cereri depuse…

- „Verificarea pe teren se va realiza pentru toate cererile de finanțare depuse in cadrul submasurii 6.1, cu excepția proiectelor depuse in etapele lunare pentru care nu mai exista disponibil din alocarea anuala, așa cum rezulta din raportul de selecție aferent etapei lunare anterioare, situație in…

- Consiliul Județean Ilfov a primit, in calitate de fondator, titlul de ”Incubator de afaceri cu portofoliu mixt”, in conformitate cu prevederile Legii 102/2016 privind incubatoarele de afaceri. Incubatorul de afaceri se numește Ilfov Business Hub, are sediul in orașul Otopeni și primele puncte de lucru…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MDRAPFE, a semnat trei contracte de finanțare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv Romania Start Up Nation. „Prin aceste proiecte, al caror beneficiar…

- Pe parcursul lunii ianuarie se pot depune cererile de plata și deconturile justificative pentru angajamentele aflate in derulare in cadrul Masurii 14T (fosta Masura 215) – Plați privind bunastarea animalelor, pachet a) porcine și pachet b) pasari. Perioadele de referința pentru depunerea cererilor de…

- Pe data de 10 ianuarie, Guvernul a aprobat plafoanele Ajutorului Național Tranzitoriu (ANT) pentru sectorul vegetal care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro. De acest ajutor vor beneficia toți fermierii din Romania care cultiva teren agricol și care au depus cerere la APIA. Totodata, in…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a organizat marti, 16 ianuarie 2018, prima intalnire de lucru din acest an privind oportunitatile de finantare pentru anul 2018, disponibile prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020). La acest eveniment, care a avut loc…

- Micii fermieri care vor sa cedeze terenurile agricole in vederea comasarii pot primi un sprijin financiar de pana la 1.500 de euro/an prin intermediul submasurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Potrivit informatiilor publicate…

- Fermierii pot primi un sprijin financiar de pana la 1.500 de euro/an pentru comasarea terenurilor agricole. Micii fermieri care vor sa cedeze voluntar terenurile agricole pentru comasare pot primi un sprijin financiar de pana la 1.500 de euro/an prin intermediul submasurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri”…

- Micii fermieri care vor sa cedeze voluntar terenurile agricole pentru comasare pot primi un sprijin financiar de pana la 1.500 de euro/an prin intermediul submasurii 6.5 "Schema pentru micii fermieri" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020) Potrivit…

- In urma discuțiilor crescatorilor de ovine cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, care s-au derulat recent, dar și din alte dialoguri pe care aceștia le-au avut cu șeful MADR, oierii au aflat ca, din calculele efectuate pana in prezent, urmeaza sa primeasca circa 22 de lei pe cap de animal pentru Ajutorul…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat deschiderea unei noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare prin intermediul submasurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Sesiunea de depunere a cererilor…

- Plata regulara aferenta Campaniei 2017 s-a reluat de luni, fiind autorizati la plata 16.148 fermieri cu suma totala de 43,6 milioane euro, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) s-au platit 41,1 milioane euro, iar diferenta…

- Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale (AFIR) a deschis de luni, 8 ianuarie, o noua perioada de primire a solicitarilor de finantare prin intermediul Submasurii 6.5 ”Schema pentru micii fermieri” din cadrul sesiunii pe 2018 a Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, potrivit…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunta lansarea unei noi sesiuni de primire a solicitarilor de finantare prin intermediul submasurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, care se va desfasura in perioada 8 ianuarie…