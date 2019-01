Stiri pe aceeasi tema

- Anunț privind plata unor taxe pentru straini. Banii se incaseaza prin BCR, CEC Bank si Trezoreria Statului. Inspectoratul General pentru Imigrari informeaza ca, incepand cu 1 ianuarie 2019, contravaloarea permiselor de ședere temporara și a documentelor de calatorie pentru straini va fi incasata prin…

- Politistii de imigrari hunedoreni, in urma actiunilor intreprinse, au depistat, o familie de cetateni marocani care nu mai aveau drept de sedere pe teritoriul Romaniei. Acestia au fost sanctionati contraventional si obligati, prin decizie de returnare sa paraseasca tara in termen de 15 zile. Politistii…

- Vineri, 21 decembrie a.c., MAI va recepționa 19 autospeciale de intervenție și salvare – autoscari, care pot acționa pana la 42 de metri inalțime, acestea avand o valoare de 51.425.701,82 lei - fonduri europene din Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM). Achiziția acestor autospecialele este…

- Polițiștii de imigrari, in urma acțiunilor intreprinse pe raza municipiului București, au depistat trei femei din Filipine, care nu mai aveau drept de ședere pe teritoriul Romaniei. S-a dispus masura returnarii in toate cazurile, iar la ieșirea din țara vor fi instituite consemne privind interdicția…

- Politistii de imigrari din Constanta, in urma actiunilor intreprinse, au depistat 4 barbati din Vietnam care nu mai indeplineau conditiile de sedere pe teritoriul Romaniei. Pe numele acestora au fost emise decizii de returnare sub escorta, in termen de 24 de ore si, totodata, la iesirea din tara, a…

- Polițiștii de imigrari din Galați, in urma unei acțiuni intreprinse pe linia combaterii muncii ilegale, au depistat 38 de cetateni straini din Ucraina, care desfașurau activitați lucrative fara aviz de detașare, pe un santier naval din municipiul Galați. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale in…

- Polițiștii de imigrari au verificat 210 societați comerciale și au depistat 101 straini care desfașurau activitați lucrative fara forme legale, in urma unor acțiuni intreprinse la nivel național. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale in valoare de aproape 850 000 de lei. Activitatea de prevenire…