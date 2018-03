Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 15 martie 2018, in jurul orei 19.00, politistii rutieri din Sebes l-au depistat pe un tanar de 36 de ani, din Daia Romana, in timp ce circula cu un moped, pe strada Lucian Blaga din municipiu, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de mopedist, cercetarile…

- Polițiștii clujeni au depistat, zilele trecute, un conducator auto care se afla beat la volan și nu deținea permis de conducere.”La data de 12 martie a.c., în jurul orei ora 23:10, politistii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier au depistat un barbat,…

- Politistii au retinut pentru 24 de ore un tanar depistat in trafic, la volanul unui autoturism, aflat sub influenta alcoolului si fara permis de conducere. La data de 10 martie, in jurul orei 4:15, un tanar, de 20 de ani, din judetul Maramures, a fost depistat de politistii din cadrul Politiei municipiului…

- Sambata, 10 martie 2018, in jurul orei 06.30, politistii din Teius, in timp ce actionau pe strada Octavian Goga din Teius, l-au depistat pe un tanar de 25 de ani, din comuna Mihalt, in timp ce conducea un autoturism a carui autorizatie provizorie de circulatie era expirata. Fata de conducatorul auto,…

- Un tanar de 20 de ani, din Todirești, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost depistat baut la volan. El a fost oprit pentru control, noaptea trecuta, de un echipaj de poliție, pe strada Vasile Alecsandri din Suceava. Avand in vedere ca mirosea a bautura, tinarul a fost verificat cu etilotestul. Aparatul…

- Un tanar in varsta de 26 de ani din comuna Șona s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce circula cu un moped neinmatriculat, fara a poseda permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 martie, in jurul orei 15.00, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei […]

- Un barbat depistat in trafic la volanul unui ATV si care a refuzat sa sufle in etilotest si sa-i fie recoltate probe de sange s-a ales cu un dosar penal. El a fost depistat duminica seara, in jurul orei 19.00, de un echipaj de politie al Compartimentului Rutier Gura Humorului, care actiona pentru ...

- Ieri, 26 februarie 2018, in jurul orei 10.50, politistii din Baia de Aries l-au depistat pe un tanar de 22 de ani, din comuna Iara, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, pe raza orasului Baia de Aries, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Un tanar indraznet, dornic de adrenalina, a urcat la volanul unei masini, deși nu avea permis și a inceput sa faca drifturi intr-o parcare din Poiana Brașov. Spectacolul a fost, insa, intrerupt de agenții de poliție din Poiana Brașov, care l-au observat și i-au „acordat” dosar penal. In noaptea de duminica…

- Ieri, 25 februarie 2018, in jurul orei 05.00, politistii rutieri din Sebes, in timp actionau pe strada Augustin Bena din municipiu, l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din Sebes, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu…

- Vineri, 23 februarie 2018, in jurul orei 17.00, politistii Postului de Politie Vintu de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Ceru Bacainti, l-au depistat pe un tanar de 21 de ani din comuna Sibot, in timp ce conducea un moped fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Astazi, 22 februarie 2018, in jurul orei 03.10, politistii de siguranta publica din Blaj l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Un tanar din Rosia Montana este cercetat pentru furtul unui ATV, lasat de proprietar, pe un camp. Bunul a fost recuperat si restituit pagubitului. Potrivit IPJ Alba, in 21 februarie, politistii Postului de Politei Rosia Montana l-au identificat pe un tanar de 20 de ani, din comuna, ca banuit de comiterea…

- Un barbat in varsta de 38 de ani s-a ales cu dosar penal și va raspunde in fața legii pentru trei infracțiuni comise. Barbatul a fost oprit pentru control, marți dupa-amiaza, de politistii din cadrul Politiei orasului Rupea, pentru ca sofa cu viteza de 92 km/h, prin localitatea Bunesti. In urma verificarilor,…

- Politistii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin efectueaza cercetari fața de un tanar din Mehedinți, banuit ca ar fi indus in eroare un barbat din aceeași localitate, prin folosirea fara drept a calitatii de functionar public. La data de 19 februarie…

- Un echipaj din cadrul Poliției oraș Filiași, aflandu-se ieri in serviciul de patrulare pe str. Stadionului din localitate, l-a depistat pe G. Constantin, de 56 de ani, din comuna Argetoaia, județul Dolj, in timp ce transporta cu autoturismul personal cantitatea ...

- Ieri, 15 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei orasului Ocna Mures au identificat un barbat de 26 de ani, din localitatea Unirea, ca persoana banuita de comiterea unui furt comis in data de 3 august 2017, din interiorul unei locuinte din Unirea. In data de 3 august 2017, M.A., profitand de…

- Un tanar in varsta de 18 ani din Bucerdea Granoasa s-a ales cu dosar penal dupa ce a sustras mai multe bunuri din incinta unei societați comerciale din Blaj și a plecat fara sa le achite. Potrivit IPJ Alba, la data de 14 februarie, politistii de siguranța publica din cadrul Biroului Ordine Publica Blaj…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Comunal Valea Ramnicului, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au depistat pe raza aceleeasi localitati un ramnicean in varsta de 39 de ani, in timp ce desfasura activitati de comercializare a unor produse accizabile, fara a detine documente legale…

- Ieri, 13 februarie 2018, in jurul orei 17.50, politistii din cadrul Poliției Municipiului Aiud – Compartimentul Rutier l-au depistat pe V.V., de 24 de ani, din Ciumbrud, in timp ce conducea un autoturism pe strada Ion Creanga, din municipiul Aiud, avand autorizatia de circulatie provizorie expirata.…

- Ieri, 12 februarie 2018, in jurul orei 21.10, politistii din cadrul Poliției orașului Zlatna l-au depistat pe un barbat de 32 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism pe varianta de ocolire a orașului Zlatna, la intersecția cu strada Muncii, avand placuțele cu numerele de inmatriculare…

- Dosar penal pentru conducere sub influenta unor substante psihoactiveLa data de 11 februarie a.c., ora 21.40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au depistat un barbat, de 26 ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe strada Anghel Saligny. Intrucat existau…

- In cadrul unei actiuni organizate joi, politistii din Sebes au reusit sa-l identifice pe autorul unui accident produs la sfarsitul anului trecut, in Petresti, in urma caruia a fost ranita o tanara in varsta de 30 de ani. Este vorba despre un barbat din Sasciori, care, aflat la volanul unei autoutilitare,…

- La data de 08 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Turceni au identificat in trafic un tanar, de 26 de ani, din comuna Branesti, in timp ce conducea o autoutilitara, pe D.J. 662, pe raza localitații de domiciliu, cu care transporta material lemnos fara a detine documente legale…

- Un adolescent din Nasaud s-a ranit destul de grav azi-noapte, dupa ce a intrat intr-un gard cu mopedul pe care il conducea. Problemele nu s-au terminat aici pentru baiat fiindca politistii au descoperit ca el nu avea nici permis de conducere pentru un astfel de mijloc de transport, dar nici mopedul…

- Polițiștii clujeni au depistat, luni seara, un conducator auto care se afla beat la volan. Acesta a fost implicat și într-un accident rutier.”La data de 5 februarie a.c., în jurul orei 21:30, politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla, Secția 7 Poliție Rurala…

- Doi soferi constanteni care s au urcat bauti la volan s au ales cu dosar penal.Astfel, in cursul zilei de ieri, 5 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Ovidiu au depistat un tanar, in varsta de 22 de ani, care a condus un autoturism pe strada Sanatatii, din oras Ovidiu, fiind sub influenta…

- Sambata, 3 februarie 2018, in jurul orei 05.10, politistii Biroului Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 32 de ani, din localitatea Galda de Jos, in timp ce conducea pe strada Calea Moților, din municipiul Alba Iulia, un autoturism, fara a poseda…

- Vineri, 2 februarie 2018, in jurul orei 21.05, politistii Biroului Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au depistat pe un tanar de 23 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, din Alba Iulia. Fata de conducatorul…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au identificat pe un tanar de 19 ani, din municipiul Buzau, ce este banuit de inselaciune.Acesta ar fi postat pe un site de anunturi o oferta falsa privind inchirierea unei cabane intr-o statiune turistica din judetul…

- Duminica, 28 ianuarie a.c., la ora 19.10, pe Drumul Comunal 24, in localitatea Jac, un tanar de 23 ani, din Jac, in timp ce conducea autoturismul a accidentat un barbat de 50 ani, care se afla pe mijlocul parții carosabile. Dupa producerea accidentului, conducatorul auto a transportat victima la domiciliu,…

- Un tanar din Buzau a reusit sa-l pacaleasca pe un albaiulian sa ii dea 2000 de lei, pentru inchirierea unei cabane in Prahova, oferta pe care o promovase pe internet. Anuntul era insa fals, astfel ca s-a ales cu dosar penal pentru inselaciune. Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei…

- Politistii din Sebes l-au identificat, cu operativitate, pe un tanar din comuna Sasciori ca persoana banuita de comiterea unor infractiuni de distrugere si furt. Potrivit IPJ Alba, in 24 ianuarie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politie Municipiului Sebes l-ai identificat pe un tanar…

- Ieri, 18 ianuarie 2018, politistii Secției 6 Politie Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe raza comunei Sona, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 28 de ani, din comuna. Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autorizatia provizorie de inmatriculare a autoturismului…

- Un minor, in varsta de 15 ani, din Blaj, este cercetat de politistii de investigatii criminale din muncipiu, pentru un furt comis in noiembrie 2017. A fost depistat luni, in cadrul unei actiuni cu efective marite.

- Un tanar din Salistea s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o masina fara permis. Si nu doar atat. A prezentat politistilor care l-au oprit in trafic un permis de conducere fals, emis de autoritatile din Republica Moldova, pe alt nume. Potrivit IPJ Alba, in 11 ianuarie, in jurul orei 11.00, politistii…

- Un tanar in varsta de 20 de ani din comuna Sancel s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat de polițiștii din Blaj in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere și fiind sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 10 ianuarie, in jurul orei 23.30, […]

- Un tanar din judetul Hunedoara s-a ales cu dosar penal in Alba, dupa ce a condus o masina, fara permis. A fost oprit de politie, pe DN74A, la Abrud. Potrivit IPJ Alba, in 7 ianuarie, in jurul orei 20.30, politistii rutieri din Abrud l-au depistat pe un barbat de 34 de ani, din comuna Buces, […]

- Polițiștii clueni au depistat, zilele trecute, un conducator auto care se afa beat la volan.”La data de 5 ianuarie a.c., în jurul orei 20:00, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au identificat un conducator auto aflat sub influenta alcoolului”,…

- Un tanar in varsta de 27 de ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce oferea spre vanzare, fara drept, artificii și petarde, in zona unei piețe din municipiu. Sambata, 30 decembrie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din IPJ Alba…

- Pe numele unui tanar din Arcalia, polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt, dupa ce au descoperit ca acesta „l-a ușurat” pe un taximetrist de telefonul mobil. Potrivit IPJ BN, prejudiciul a fost recuperat in totalitate. La data de 27 decembrie a.c., un barbat, de 63 ani, din Bistrița, in…

- Polițiștii Postului de poliție Mihaești i-au intocmit dosar penal unui barbat dupa ce acesta a fost implicat intr-un eveniment rutier, in timp ce se afla sub influența alcoolului. Potrivit unui comunicat al IPJ Mehedinti, in dupa-amiaza zilei de 27 decembrie, ...

- Un tanar in varsta de 18 ani din comuna Farau este cercetat de politisti, dupa ce a fost prins in trafic, la volanul unui autoturism, fara permis. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 20.20, politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au depistat pe un tanar de 18 ani, din comuna Farau, in timp…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din Hunedoara este cercetat de politistii din Ocna Mures. A fost prins in trafic, la Radesti, la volanul unei masini cu placute false de inmatriculare. Potrivit IPJ Alba, duminica, in jurul orei 3.30, politistii din Ocna Mures l-au depistat pe un tanar de 21 de ani din…

- Astazi, 17 decembrie 2017, in jurul orei 03.30, politistii din Ocna Mures l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat, prin localitatea Razboieni. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autoturismul condus de…