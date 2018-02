Stiri pe aceeasi tema

Va aratam, in premiera, documente din dosarul in care Ioan Dumitrescu a cerut ordonanța președințiala prin care Cristi Minculescu, Doru Borobeica și Valter Popa…

Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Zeci de pacienți ai secției de Oncologie din cadrul spitalului Municipal Arad sunt nevoiți sa aștepte cu orele la cabinetele de specialitate. Un tanar care insoțea, joi, la spital, un membru al familiei sale, a rabufnit și a postat pe rețelele de socializare un mesaj cat se poate de lamuritor. „Asta…

- Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) incita magistratii sa iasa in strada pentru a bloca Legile Justitiei. Mai exact, site-ul Lumeajustitiei.ro a intrat in posesia unor mesaje care releva, ca pe Forumul Magistratilor (FJR) se pun la cale noi proteste in strada, la CAB sau la CSM, cu scopul blocarii…

- O informatie postata pe pagina de internet a politiei din Ungaria seamana cu stire de pe Times News Roman, insa este cat se poate de serioasa. Un barbat din Romania si-a uitat sotia intr-o parcare de langa Szeged, citeaza agentia MTI.

- La doua zile dupa ce drumul lui spre premiul cel mare de la „Exatlon” s-a incheiat, Ionut Oncescu a ajuns astazi in Romania direct din Republica Dominicana, unde s-a duelat cu concurenți de top. Luptator profesionist de skandenberg se ratrasese temporar din concurs ca sa primeasca ingrijiri medicale,…

- Un cetațean din Romania care iși spune in mediul on-line “Suveran maximus” pare sa fie persoana care a invațat mai mulți șoferi sa mearga cu numele false la mașina. “Regele suveranilor” a urcat o filmare pe contul personal de socializare in care ii “invața” pe oamenii creduli ce trebuie sa faca pentru…

- A construit și a amenajat case care ar putea concura cu cele ale vedetelor de la Hollywood. Cunoscutul om de afaceri Nicușor Stan a investit 12 milioane de euro intr-un complex rezidențial cu facilitați de top. Acesta ne-a invitat in cele doua apartamente ale sale in care nu a investit doar bani, ci…

- Exatlon, 17 februarie. Ultimele saptamani petrecute in Republica Dominicana au fost foarte grele pentru Anca Surdu. Și nu pentru ca nu ar face fața probelor de la Exatlon, ci pentur ca ii este foarte dor de iubitul ei, la care se gandește in permanența de cand a plecat din Romania. Sportiva a recunoscut…

- Aeroportul London City, cel mai apropiat de centrul capitalei britanice, a anuntat duminica inchiderea sa temporara ca urmare a descoperirii unei bombe datand din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP."O zona de excludere cu o raza de 214 metri a fost instaurata ca masura de precautie"…

- In urma cu sase ani, Gabriel Stefanescu si tatal lui, Radu, faceau furori in emisiunea „Romanii au talent”. Cei doi au reusit sa cucereasca publicul cu un cantec la fluier, respectiv la chitara. Momentul a emotionat o tara intreaga, iar cei din sala au fost impresionati pana la lacrimi. Talentul celor…

- Pe fondul scaderii numarului de donatori, anul trecut, și programul de transplant de cornee de la Spitalul Militar Central din Capitala a fost accesibil unui numar mai mic de pacienți, fața de anul 2016. 45 de transplanturi de cornee s-au efectuat, pe parcursul anului trecut, la Secția Clinica Oftalmologie…

Renert Gad, celebrul estetician, a recunoscut in fata procurorilor ca a fost client fidel al "Regelui bordelurilor", Efim Podval, care detinea mai multe astfel de stabilimente de lux. Renert Gad platea…

- Analia Selis si colegii sai din trupa ArgEnTango vor ajunge la Lugoj luna viitoare. Orasul nostru a fost inclus in turneul pe care artista l-a programat in Romania si Germania. Concertul este pe 20 martie, Lugojul aflandu-se pe lista artistei care mai are spectacole la Baia Mare, Cluj, Timisoara, Alba…

- Politistii din Vrancea au destructurat o retea de traficanti de droguri surprinsi in timp ce ridicau de la o firma de curierat peste 5 kilograme de cannabis. Aceeasi grupare a mai introdus in tara si anul trecut droguri fie pentru consum propriu fie pentru all vinde in Marea Britanie. Potrivit unui…

- Inaintea debutului sedintei Consiliului Judetean Maramures de miercuri, 31 ianuarie 2018, seful administratiei judetene, Gabriel Zetea a dorit sa transmita felicitarile sale Sorinei Pintea, manager al Spitalului Judetean de Urgenta ”Dr. Cosntantin Opris” Baia Mare, care a depus juramantul de credinta…

- Viorica Dancila a reusit sa atraga atentia tuturor la prima sa aparitie publica, dupa ce PSD a propus-o pentru functia de prim-ministru. Paltonul alb cu broderie traditionala a iesit in evidenta, dar nimeni nu stia cine este creatorul obiectului vestimentar deosebit. Haina nu este facuta in strainatate,…

Petre Geamanu si Titel Cracanatu au facut un sprit de pomina la Rastoaca, in cinstea unui proaspat eliberat din penitenciar, chef unde s-a legat o noua fratie a clanurilor. Imagini de la petrecerea de cinci stele la care au luat parte…

Costi, sotul mamei din Buzau care si-a pus capat zilelor la numai 23 de ani, a rupt tacerea. Barbatul indoliat a dezvaluit ce s-a intamplat intre el si sotia lui inainte ca tanara sa-si ia viata.

- Consiliul Concurenței a amendat cu 36.000 de euro șapte companii de taximetrie din Iași dar și asociația din care aceștia fac parte. Potrivit autoritaților, firmele s-au ințeles sa practice un tarif unic. Consiliul Concurenței a amendat cu 36.000 de euro șapte companii de taximetrie din Iași. Autoritațile…

- Și in acest an, Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara s-a clasat in topul celor mai ”harnice” instituții publice din țara. In ciuda deficiențelor de personal (locuri vacante, concedii de studii, de odihna, de maternitate și delegari), parchetul local s-a situat pe locul I in ceea ce privește numarul…

- BRAVO AI STIL 2018. Concurentele vor fi Silvia, Alina, Andreea, Larisa (concurente in primul sezon), Marisa, Denisa, Otilia, Irina (concurente din cel de-al doilea sezon), Iuliana, Emiliana si Beatrice (participante in cel de-al treilea sezon „Bravo, ai stil!”). In plus, acest show va avea…

- Amanunte incendiare sunt scoase la iveala! Una dintre cele mai importante televiziuni din Romania ar fi in spatele mobilizarii mișcarii #Rezist. Cunoscutul post de televiziune ar face acest lucru prin intermediul uneia dintre vedetele sale. Cancan.ro susține ca PRO TV s-ar afla in spatele mobilizarii…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. AUSTRALIAN OPEN – turul 2 Joi, 18 ianuarie Feminin – simplu ANA BOGDAN (104 WTA) – Yulia Putintseva (54 WTA) (ORA 3.30) SORANA…

- Caine tarat cu mașina și lasat sa moara langa Timișoara, Romania. Un om fara suflet este cautat de sute de timișoreni, dupa ce ar fi tarat cu mașina un caine pe care l-a abandonat in comuna Giroc de langa Timișoara.

- Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii in Romania la București, a recitat, luni, de ziua lui Mihai Eminescu și a Culturii Naționale, poezia ”Lacul”. Videoclipul postat de diplomat este filmat langa Ipotești, chiar in dreptul lacului nuferilor, care l-a inspirat pe Mihai Eminescu in scrierea poeziei. …

- Nu este nicio noutate pentru noi faptul ca Victoria Beckham este foarte slaba. Sau ca ”sprijina” ideea de silueta silfida. Problema este ca celebrul designer continua sa foloseasca modele extrem de slabe in campaniile sale vestimentare, promovand un stil de viața nesanatos, intr-o perioada in care industria…

Andreea Banut, cu numele de scena Andreea Boyer, a terminat un film de lung metraj la Hollywood, intitulat "Julia 17", care este un real succes. Superba bruneta a dezvaluit cum este viata printre staruri, precum si "reteta" secreta care…

- Potrivit unui anunt postat pe retelele de socializare, cineva incearca sa otraveasca animalele pe o strada a Sectorului 6 din Bucuresti motivand ca un copil a fost „speriat zdravan si s-a ales cu hainele murdare“. Proprietarii de caini din zona au sesizat Politia.

- Radu Valcan pleaca in Thailanda, peste cateva zile, sa filmeze al patrulea sezon din “Insula iubirii”. E perioada cea mai grea din an pentru el: va sta o luna departe de soția lui, Adela Popescu, și de baiețelul lor, Alexandru. La intoarcere, probabil va relua cautarea unei case mai mari, pentru ca…

Informatii incendiare despre Cristian Movila, tanarul care s-a intalnit la o cafenea cu ambasadoarea Olandei, Stella Ronner Grubacic. "Spionasul Dandana" Cristian Movila l-a "penetrat" pana si pe celebrul regizor Cristian Mungiu, distins cu prestigiosul…

- Celebrul si cunoscutul proiect, prin care peste 1,5 milioane de elevi si prescolari din Romania urmau sa primeasca miere la scoala, intra in linie dreapta. Initiatorul legii, senatorul PSD de Vaslui, Doina Silistru, spune ca s-a gasit intelegere la Ministerul Agriculturii, pentru a se asigura sursa…

- In data de 3 ianuarie 1948, așadar in urma cu 70 de ani, Regele Mihai parasea Romania de pe peronul garii Sinaia, dupa ce, cu doar cateva zile inainte, comuniștii il obligasera sa renunțe la tron

- Ca si in anii precedenti, nici 2017 nu a fost lipsit de afirmatiile neinspirate ale oamenilor politici, unii facandu-se remarcati prin problemele pe care le au cu gramatica, in timp ce altii au dat dovada ca pot gafa la fiecare iesire publica pe care o au. De departe, in fruntea clasamentului…

Noi tensiuni in familia lui Banel Nicolita! In ultimii ani, tatal si si fostul stelist au fost precum soarecele si pisica. Dupa numeroase certuri, cei doi pareau ca s-au impacat anul acesta, insa finalul lui 2017 a reaprins discutiile dintre ei. Ce i-a…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul apararii, astfel incat Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP.

- Visul Irinei Columbeanu de a face Craciunul impreuna cu parintii ei s-a implinit. Afaceristul de la Izvorani si fiica lui si-au facut bagajele si au dat Romania pe America. Cei doi au ajuns deja in casa Monicai Gabor in care locuieste impreuna cu iubitul ei chinez, Mr. Pink.

- Copii batuti si zgariati de directoare, la o școala din satul Bosia, Iași. Profesoara Valeria Moisa și-a lovit elevii, lasandu-le urme adanci pe fața. Laviniu Lacusta, presedintele USLIP e șocat de cele intamplate. „Cum este posibil sa se intample asa ceva la o scoala din Romania? Si de ce nu este sanctionata?…

- Profesorul american Robert Farley este convins ca, dupa sapte decenii in care lumea a evitat un nou razboi mondial, comunitatea internationala trebuie sa ramana vigilanta. Tensiunile din mai multe colturi ale lumii se po...

- Nationala Romaniei nu s-a putut bucura, dupa Revolutie, de serviciile lui Mircea Lucescu, cel despre care se spune ca ar fi cel mai bun antrenor roman. ”Daca ma voia toata lumea, poate as fi fost selectionerul Romaniei”, avea sa spuna ”Il Luce”. A ajuns, totusi, la carma nationalei. Doar ca nu a noastra,…

Dieter Stanzeleit, cetateanul german care sustine ca este fiul Regelui Mihai, a facut marturisiri in exclusivitate. Nerecunoscut de Rege in timpul vietii, barbatul ne-a spus ca nu va participa la inmormantarea fostului monarh, nedorind sa le dea satisfactie…

- ”A murit, saptamana aceasta, o mare personalitate franceza și un mare prieten al Romaniei, membru fondator al Fundației Europene Titulescu – Jean D”Ormesson. In martie, anul trecut, cand am sarbatorit 25 de ani de la inființarea Fundației, s-a scuzat ca nu poate calatori, la cei peste 90 de ani…

- Chiar daca vremea nu a ținut cu ei, baimarenii au ieșit din case pentru a urmari parada militara. Cu mic, cu mare, cu nelipsitul tricolor din maini, aceștia au raspuns afirmativ manifestațiilor care au marcat intrarea in Anul Centenarului. Mulți au fost prezenți și pentru a arata ca Romania are și o…

- Nu suntem toți la fel, dar suntem cu toții romani. De la cei care ne-am nascut pe pamantul sfant la Romaniei și am ales sa ramanem aici sa luptam pentru noi și generația de maine, pana la cei care și-au cautat un rost in alta parte, pentru a le putea pune paine pe masa copiilor, […] The post Romania…

- Tudose si Iohannis, intalnire in CSAT dupa criticile SUA Sedința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de Klaus Iohannis, are loc dupa avertismentul dur al SUA privind Legile Justiției. Potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte…