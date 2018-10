Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a dat asigurari miercuri intr-o conferința de presa ca la iarna nu vor fi probleme cu asigurarea incalzirii și apei calde pentru cetațenii racordați la sistemul centralizat de termoficare. Mai mult, a spus Lungu, populația va plati pentru o gigacalorie același…

- Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 3,9875 lei la 4,0019 lei. Cursul francului elvetian a scazut de la 4,1316 lei la 4,1113 lei. Lira sterlina a urcat de la 5,1679 lei la 5,1791 lei. Pretul gramului de aur a scazut de la 153,8595…

- Retailerul online Amazon a devenit, marti, a doua companie, dupa Apple, a carei valoare a depasit 1.000 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Pretul actiunilor Amazon s-a dublat in ultimul an, dupa ce i s-au majorat accelerat vanzarile de retail si activiatile de cloud computing,

- Samsung a prezentat la targul IFA Berlin primul televizor QLED cu rezoluție 8K, adica de patru ori mai mare decat cele 4K. Rezoluția acestuia este de 7.680 x 4.320 pixeli, adica peste 33 de milioane de pixeli. Gama QLED este cea mai de top a gigantului coreean și se bazeaza pe tehnologia Quantum Dot,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6416 lei/euro, in crestere cu 0,08% fata de nivelul atins vineri. Lira sterlina a scazut la cel mai mic nivel din octombrie 2017 pana in prezent. Vineri, euro a scazut la 4,6377 lei, titreaza News.ro. Dolarul american, cotat indirect…

- Guvernul german va lansa un program special de sprijin in valoare de pana la 340 milioane de euro pentru a-i ajuta pe fermierii ale caror recolte au fost afectate de seceta din acest an, a declarat miercuri ministrul Agriculturii, Julia Kloeckner, transmite Reuters. In mod normal, in Germania,…

- Senatorul liberal Florin Cițu susține ca prețul de referința al gazelor naturale nu a fost actualizat din anul 2008, intrebandu-l pe Darius Valcov, de ce nu a facut nimic pana acum in condițiile in care PSD este la guvernare din 2012."Declaratiile lui Darius Valcov- autodenunt? Consilerul,…

- CHIȘINAU, 13 aug — Sputnik. Ofițerii de investigații din sectorul Botanica din Capitala au deconspirat activitatea unui grup criminal. Membrii gruparii sunt suspectați de pastrarea si comercializarea substantelor stupefiante în raza municipiului Chișinau, în cantitati mari…