Mocioalca: Intentionez sa cer alegeri la PSD Caras-Severin Prezent la Resita, deputatul Ion Mocioalca a sustinut si cateva declaratii referitoare la referendum, dar si politice. Afirmand faptul ca pentru referendum va merge personal in tot judetul si va sta de vorba cu primarii, presa l-a intrebat pe seful PSD daca va sta de vorba cu toti primarii. „Da, chiar cu toti o sa stau, chiar si cu cei care au fost la Bucuresti. Acel CEx național a trecut demult, s-a incheiat iar cei care se mai baga in seama pe acest subiect nu vor decat sa iși faca o promovare de ordin personal. Dar pentru a elimina orice zvon, vom convoca Biroul Executiv Județean PSD Caraș-Severin… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- El a sustinut ca au fost 60 de membri care au votat „pentru" mentinerea lui Dragnea in functia de presedinte, 8 „impotriva" si o abtinere. Popa ne-a nominalizat si pe cei 8 care au optat pentru demisie: Gabriela Firea, Paul Stanescu, Adrian Tutuianu, Marian Neacsu, Marcel Ciolacu, Mihai Tudose, un reprezentant…

- Asztalos Csaba spune ca a observat deja o retorica plina de ura in spatiul public, motiv pentru care nu exclude aparitia unor plangeri la CNCD, dupa campania pentru referendum. In obinia acestuia, consultarea populara din 6 si 7 octombrie nu va avea niciun efect juridic, astfel ca, nu va participa la…

- Presedintele PSD Caras-Severin, deputatul Ion Mocioalca, are mandatul filialei pe care o conduce de a cere, "fara echivoc", plecarea lui Liviu Dragnea din fruntea Partidului Social Democrat, dar si din cea a Camerei Deputatilor, dupa votul dat joi, la Resita, in sedinta Comitetului Executiv Judetean…

- In cadrul celei mai recente conferinte de presa sustinuta la Resita, Ion Mocioalca a reamintit ca principala ingrijorare si preocupare din randul PSD raman drumurile judetene. Cu toate acestea, deputatul carasean sustine ca „la finalul mandatului actualei conduceri a CJ, asa cum spune si…

- Joi, 13 septembrie, primarii PSD au avut intalnire la Resita cu seful lor de partid, Ion Mocioalca, intalnire in urma careia, liderul PSD a sustinut si o conferinta de presa. „Si-au prezentat problemele pe care le au si sunt destule, de la lipsa banilor pentru proiecte la lipsa banilor pentru salarii“,…

- Catalin Mierlici se intorcea de la Bucuresti si mai avea putin pana la stadionul celor de la Resita. Acesta nu s-a asigurat insa in momentul unei depasiri, fiind atent la telefon, conform politistilor, si s-a izbit violent cu o autoutilitara care circula regulamentar din sens opus. Tanarul…

- Klaus Iohannis considera ca Romania nu poate face pași inapoi de la statutul de țara in care domnește legea și in care supremația Constituției este respectata. „In Romania, lupta impotriva corupției nu trebuie sa fie diminuata ori blocata in niciun fel. Dimpotriva, trebuie sa continue. Niciuna dintre…

- Dezbatut de Consiliul Local, proiectul pentru creditul de aproape 10 milioane de lei pe 20 de ani, inițiat de primarul Felix Borcean, nu a fost pe placul unei bune parți a aleșilor locali, fie ei social-democrați, sau chiar de aceeași culoare politica, liberala, cu cea a edilului. „Noi…