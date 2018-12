Acum, Ion Mocioalca a fost numit secretar general al partidului Pro Romania. Decizia a fost luata de biroul permanent.

Mocioalca a explicat pe scurt cauzele pentru care s-a desprins de partidul de guvernamant, devenind, așa cum el a spus, disident:

"Sunt multe de spus. Sa știți ca am cumpanit mult aceasta poziție a mea și acest gest al meu de a pleca din PSD dupa 24 de ani in care am activat numai și numai in acest partid. Am dus foarte multe batalii politice in acest partid, unele caștigate, altele pierdute, dar in momentul in care munca pe care o depui in cadrul partidului nu…