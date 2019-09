Deputatul ALDE de Buzau Adrian Mocanu, președinte al organizației județene a Alianței Liberalilor și Democraților, susține ca nu exista nicio criza in interiorul formațiunii și ca nu era alta soluție decat ieșirea de guvernare dupa ce președintele partidului, Calin Popescu Tariceanu, a cerut in cadrul coaliției lucruri concrete, care nu s-au realizat. Mocanu a declarat […] Articolul Mocanu se jura ca nu-l tradeaza pe Tariceanu. Cel puțin pana iși gasește alt partid apare prima data in Opinia Buzau .